Con un abito dorato, Ester Expósito illumina il Festival di Cannes.

Ester Expósito, l'attrice e modella spagnola nota per il suo ruolo di Carla Rosón Caleruega nella serie Netflix "Elite", ha fatto un'apparizione particolarmente scintillante sul red carpet del Festival di Cannes 2026 per la proiezione del film "La battaglia di de Gaulle: L'età del ferro". Si è distinta come una vera "ragazza d'oro" della serata, avvolta in un abito dorato studiato per catturare la luce a ogni passo.

Un abito dorato dalla doppia personalità

Il pezzo forte di questo look, l'abito dorato indossato da Ester Expósito, si distingue per la sua costruzione in due parti, che gioca su un sorprendente contrasto di materiali e volumi. Pensato per catturare i riflettori, sfoggia una scintillante palette dorata che trasforma ogni movimento dell'attrice in un gioco di riflessi. Questa dualità, tra la struttura della parte superiore e la leggerezza di quella inferiore, conferisce all'insieme una dimensione architettonica ed eterea, perfettamente adatta alla solennità della sfilata sul red carpet di Cannes.

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Tra struttura controllata e brillantezza solare

La parte superiore dell'abito enfatizza la struttura e la precisione. Realizzato a fasce, questo corpetto è scandito da intagli grafici che definiscono nettamente la silhouette. Questa costruzione conferisce una dimensione quasi scultorea al design complessivo, giocando sul contrasto tra aree piene e aperture strategiche.

Nella parte inferiore, l'abito cambia leggermente registro con una fine rete ricoperta di applicazioni scintillanti. Questi brillanti ricami, distribuiti su tutto il tessuto, amplificano l'effetto dorato della parte superiore, aggiungendo ulteriore leggerezza e movimento. Per completare questa silhouette da "diva", Ester Expósito ha lasciato i capelli sciolti e fluenti, incorniciando naturalmente il viso ed esaltando l'estetica radiosa complessiva.

Con questo abito dorato, Ester Expósito ha regalato una delle apparizioni più radiose del 79° Festival di Cannes. Una dimostrazione di stile che coniuga rigore architettonico e brillantezza scintillante, confermando il suo posto tra le nuove icone di stile del red carpet.