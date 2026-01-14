"Una dea": la cantante stupisce con la sua figura sul red carpet

Sul red carpet dei Golden Globes 2026, Lisa, iconica componente del gruppo femminile K-pop sudcoreano Blackpink, ha nuovamente conquistato il mondo. Avvolta in una sontuosa creazione di Jacquemus, la cantante ha incarnato perfettamente lo spirito "dark", un mix di audacia, grazia e modernità.

Una visione di stile: l'audacia di Jacquemus

Per i Golden Globes di quest'anno, Lisa ha scelto un abito della collezione prêt-à-porter Primavera 2026 di Jacquemus. Lo stilista francese ha creato per lei una silhouette al tempo stesso misteriosa e fluida: un corpetto delicatamente drappeggiato e trasparente, maniche a pipistrello e pannelli di tessuto dal movimento vaporoso. Questo gioco di struttura e leggerezza ha conferito all'abito un fascino scultoreo.

"Eleganza oscura", un'estetica padroneggiata

Il look di Lisa incarna perfettamente la tendenza "dark elegance" che ha dominato la moda nelle ultime due stagioni. Questo stile, ispirato a un'eleganza vittoriana rivisitata, fonde tessuti diafani, linee aggraziate e dettagli teatrali. Maniche fluide e frange a cascata aggiungono una dimensione drammatica, mentre le tonalità scure si abbinano magnificamente all'incarnato della cantante.

Una bellezza semplice, un simbolo di fiducia

Sul fronte beauty, Lisa ha optato per una raffinata semplicità: capelli naturalmente sciolti, sopracciglia scolpite, occhi definiti e labbra lucide. La sua collana di perle scure completava il look, creando l'illusione di una scollatura alta che esaltava l'aria regale dell'insieme. Più che una semplice dichiarazione di stile, è stata una dimostrazione di sicurezza ed eleganza che ha consolidato lo status di Lisa come vera dea del red carpet.

In un istante, Lisa ha ridefinito l'essenza della moda moderna. Con questa silhouette Jacquemus, la star delle Blackpink dimostra di padroneggiare l'arte di combinare potenza, sottigliezza e mistero. I Golden Globes del 2026 saranno ricordati come il momento in cui la cantante ha trasformato il red carpet in un palcoscenico di haute couture, consolidando il suo status di icona di stile globale.