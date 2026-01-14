Search here...

"Una dea": la cantante stupisce con la sua figura sul red carpet

Léa Michel
@lalalalisa_m/Instagram

Sul red carpet dei Golden Globes 2026, Lisa, iconica componente del gruppo femminile K-pop sudcoreano Blackpink, ha nuovamente conquistato il mondo. Avvolta in una sontuosa creazione di Jacquemus, la cantante ha incarnato perfettamente lo spirito "dark", un mix di audacia, grazia e modernità.

Una visione di stile: l'audacia di Jacquemus

Per i Golden Globes di quest'anno, Lisa ha scelto un abito della collezione prêt-à-porter Primavera 2026 di Jacquemus. Lo stilista francese ha creato per lei una silhouette al tempo stesso misteriosa e fluida: un corpetto delicatamente drappeggiato e trasparente, maniche a pipistrello e pannelli di tessuto dal movimento vaporoso. Questo gioco di struttura e leggerezza ha conferito all'abito un fascino scultoreo.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da LISA (@lalalalisa_m)

"Eleganza oscura", un'estetica padroneggiata

Il look di Lisa incarna perfettamente la tendenza "dark elegance" che ha dominato la moda nelle ultime due stagioni. Questo stile, ispirato a un'eleganza vittoriana rivisitata, fonde tessuti diafani, linee aggraziate e dettagli teatrali. Maniche fluide e frange a cascata aggiungono una dimensione drammatica, mentre le tonalità scure si abbinano magnificamente all'incarnato della cantante.

Una bellezza semplice, un simbolo di fiducia

Sul fronte beauty, Lisa ha optato per una raffinata semplicità: capelli naturalmente sciolti, sopracciglia scolpite, occhi definiti e labbra lucide. La sua collana di perle scure completava il look, creando l'illusione di una scollatura alta che esaltava l'aria regale dell'insieme. Più che una semplice dichiarazione di stile, è stata una dimostrazione di sicurezza ed eleganza che ha consolidato lo status di Lisa come vera dea del red carpet.

In un istante, Lisa ha ridefinito l'essenza della moda moderna. Con questa silhouette Jacquemus, la star delle Blackpink dimostra di padroneggiare l'arte di combinare potenza, sottigliezza e mistero. I Golden Globes del 2026 saranno ricordati come il momento in cui la cantante ha trasformato il red carpet in un palcoscenico di haute couture, consolidando il suo status di icona di stile globale.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Prima degli Australian Open, questo tennista sta suscitando scalpore

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Prima degli Australian Open, questo tennista sta suscitando scalpore

Con l'avvicinarsi degli Australian Open 2026 (dal 18 gennaio al 1° febbraio), Amanda Anisimova sta attirando molta attenzione,...

Detronizza Scarlett Johansson e diventa l'attrice con i maggiori incassi di tutti i tempi.

Zoe Saldaña ha appena raggiunto un traguardo importante: l'attrice che ha interpretato Neytiri e Gamora è ora l'attrice...

"Magnifica": Sharon Stone, 67 anni, fa scalpore con un look mozzafiato

Sharon Stone ha recentemente fatto una sorprendente apparizione agli Astra Awards di Beverly Hills. Insignita del Timeless Award,...

Rivelando di avere una relazione con una donna, questa idol thailandese sciocca i suoi fan

In Thailandia, come nel resto dell'Asia, le vite amorose degli idol (o "idols", il termine inglese usato in...

"Così elegante": Jennifer Lawrence fa girare la testa con un abito audace

Jennifer Lawrence ha padroneggiato l'arte del red carpet come poche attrici della sua generazione. Candidata ai Golden Globe...

Con un abito rosso, Jennifer Lopez sfoggia il suo lato da "showgirl".

In un abito rosso, Jennifer Lopez sfoggia appieno il suo lato da showgirl e sfoggia uno dei look...

© 2025 The Body Optimist