Hailey Bieber condivide un nuovo selfie mozzafiato in stile estivo.

La modella e imprenditrice americana Hailey Bieber ha condiviso un nuovo selfie sui suoi social media, sfoggiando un look estivo rilassato che unisce capi sportivi a un taglio minimalista.

Un nuovo selfie condiviso su Instagram

Hailey Bieber ha condiviso il suo ultimo look alla moda sul suo account Instagram. Ha pubblicato un selfie nelle sue Storie, scattato davanti a uno specchio in un ambiente volutamente informale. Questo approccio è caratteristico dei contenuti che condivide con i suoi follower: meno curati rispetto alle sue campagne ufficiali, ma sempre pensati per mettere in risalto capi specifici. Questo contribuisce al legame speciale che i suoi fan hanno con la sua comunicazione digitale.

Un reggiseno bralette grigio e nero con scollo quadrato

Il pezzo forte di questo nuovo look è un reggiseno sportivo bicolore grigio e nero. Il capo presenta una scollatura quadrata grafica, uno dei tagli più trendy delle ultime stagioni nell'ambito dell'athleisure, una fusione tra abbigliamento sportivo e moda contemporanea. Hailey Bieber, da diversi anni, incarna in modo particolare questa "estetica ibrida". Indossando questo capo nel suo selfie, estende un tratto distintivo del suo stile che ha contribuito a rendere popolare ben oltre la sua cerchia di fan.

Micro shorts neri per completare la silhouette

Per completare questo reggiseno sportivo, Hailey Bieber ha optato per dei micro-shorts neri. Questa scelta, ormai un vero classico del guardaroba estivo urbano, estende la palette monocromatica dell'outfit, creando un senso di unità visiva. I micro-shorts sono ormai ampiamente adottati dalle celebrità della sua generazione, che li hanno resi un capo chiave degli outfit casual e sportivi. Si tratta di un approccio minimalista che si concentra su tagli semplici piuttosto che su un'abbondanza di dettagli.

Una giacca grigia per dare struttura all'intero outfit.

Per completare il suo outfit, Hailey Bieber ha aggiunto una giacca grigia che si abbinava perfettamente al colore del suo reggiseno sportivo. Quest'ultimo elemento conferisce una dimensione più strutturata all'insieme, bilanciando l'aspetto sportivo dell'outfit con un capo più elegante. La combinazione di capi athleisure e un indumento più formale illustra una tendenza forte del momento: mescolare gli stili, trasformando un outfit sportivo in un look perfettamente presentabile anche in contesti più sofisticati.

Uno chignon elegante e un trucco minimal.

Per la sua acconciatura, Hailey Bieber ha optato per uno chignon liscio e curato che incornicia perfettamente il suo viso. Lo "chignon liscio" è diventato una delle acconciature più condivise sui social media, grazie alla sua apparente semplicità e all'effetto universalmente lusinghiero. Quanto al trucco, è rimasta fedele al suo solito approccio minimalista, puntando a un finish quasi impercettibile.

Hailey Bieber tramite Instagram Stories. 🥵 pic.twitter.com/ijOkhtD8k5 — Portal Hailey Bieber (@portalhaileybr) 23 giugno 2026

Una firma stilistica padroneggiata alla perfezione

Al di là di questo singolo post, il selfie di Hailey Bieber illustra uno stile distintivo che ha perfezionato nel corso degli anni. Coltiva un'estetica minimalista e monocromatica basata su tagli e tessuti semplici. Questa coerenza visiva si allinea al più ampio movimento del "lusso discreto" e trasforma ogni immagine condivisa in un mini-editoriale coerente. Questo approccio strategico contribuisce a rendere ogni selfie un autentico momento di comunicazione.

Con indosso un reggiseno a fascia grigio e nero con scollo quadrato, micro-shorts abbinati e una giacca grigia strutturata, Hailey Bieber condivide un altro selfie perfettamente in linea con il suo stile inconfondibile. Dimostra ancora una volta la sua maestria nell'estetica "fuori servizio", dove ogni dettaglio conta e dove la sobria semplicità si impone come segno distintivo di una vera icona di stile contemporanea.

