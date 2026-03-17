"Un'esperienza inaccettabile": un'attrice è stata spintonata durante la cerimonia degli Oscar.

La cantautrice, attrice e regista americana Teyana Taylor, candidata all'Oscar nel 2026, è stata spintonata da una guardia di sicurezza durante la cerimonia, provocando l'ira dell'Academy, che ha rilasciato una dichiarazione ufficiale .

Un incidente sconvolgente a fine serata

Subito dopo la vittoria di "One Battle After Another" come miglior film, Teyana Taylor è stata spinta da una guardia di sicurezza dell'SIS mentre cercava di unirsi alla CEO della Warner Bros. Pictures, Pamela Abdy, per una foto di gruppo. Un video diventato virale mostra una Taylor visibilmente furiosa che affronta l'uomo: "Sei un uomo che mette le mani addosso a una donna! È molto maleducato!". I testimoni riferiscono che è stata letteralmente spinta giù per le scale del Dolby Theatre.

Il comunicato dell'Accademia: scuse e provvedimenti adottati

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha reagito prontamente: "Siamo rimasti profondamente delusi nell'apprendere dell'esperienza vissuta da Teyana Taylor al termine della cerimonia di ieri sera. Abbiamo collaborato con lei durante tutta la stagione dei premi e si è sempre dimostrata eccezionale, disponibile, gentile e attenta alle esigenze della comunità. Sebbene l'incidente abbia coinvolto la nostra società di sicurezza esterna, la SIS, l'esperienza di ogni ospite è di nostra responsabilità. Abbiamo chiarito a tutti che questo comportamento è inaccettabile. Ringraziamo Teyana per la sua straordinaria compostezza e stiamo adottando le misure appropriate per garantire che ciò non accada di nuovo."

La reazione composta di Teyana Taylor

In un'intervista a TMZ , Teyana Taylor ha minimizzato l'incidente: "Va tutto bene... Non credo che nessuno volesse rovinarmi il momento. Tutti si stavano divertendo, la sicurezza stava facendo il suo lavoro. Ci sono sempre persone così, ma io sto bene, sono felice". Ha comunque insistito: "Non tollero alcuna mancanza di rispetto, soprattutto quando è ingiustificata e non provocata".

Nominata come miglior attrice non protagonista (premio poi andato ad Amy Madigan), Teyana Taylor ha comunque brillato: applausi entusiasti per la vincitrice, un amichevole abbraccio al regista, sceneggiatore e produttore americano Paul Thomas Anderson dopo le sue numerose vittorie. Ha persino concluso la serata in grande stile all'after-party di Vanity Fair, per celebrare i sei Oscar vinti dal suo film.

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In definitiva, questo incidente rivela le tensioni che si celano dietro le quinte delle principali cerimonie di premiazione. L'Academy promette di intervenire e Teyana Taylor, con la sua naturale compostezza, è riuscita a trasformare questa "esperienza inaccettabile" in una dimostrazione di dignità.