"È ridicolo": l'annuncio dell'esibizione di un gruppo femminile scatena polemiche

La girl band americana Katseye sta facendo notizia dopo l'annuncio della sua nomination e della sua esibizione ai Grammy Awards 2026. La notizia sta scatenando un'ondata di dure critiche sui social media.

Un momento storico contestato

Katseye, che ha raggiunto la fama nel 2024 grazie al survival show "The Debut: Dream Academy", ha recentemente ottenuto una nomination ai Grammy Award, un risultato notevole per un gruppo così giovane. E ora, un'altra notizia è stata ufficialmente annunciata: il gruppo si esibirà dal vivo il 1° febbraio 2026, diventando il primo gruppo femminile a farlo dai tempi delle Destiny's Child, oltre 20 anni fa.

Eppure, lontano dai festeggiamenti, l'annuncio ha scatenato un'enorme protesta. Sui forum K-pop e su Twitter, fan e osservatori hanno denunciato la decisione opportunistica dell'industria musicale. Commenti come "I Grammy hanno permesso a chiunque di salire sul palco" e "L'industria sta spingendo troppo Katseye, no grazie" si sono moltiplicati, accusando la società di intrattenimento sudcoreana HYBE di usare la sua influenza per portare avanti questo progetto globale.

KATSEYE si esibirà ai #GRAMMY di quest'anno. L'ultimo gruppo femminile a calcare il palco dei #GRAMMY è stato quello delle Destiny's Child, 24 anni fa. pic.twitter.com/vTm1bqXJDR — KATSEYE B✶SE (@KATSEYEBASE) 21 gennaio 2026

Reazioni infuocate sui social media

La frustrazione è palpabile:

"È ridicolo..." : molti sottolineano la mancanza di anzianità del gruppo, formatosi meno di 2 anni fa con titoli come "Debut", "Touch" e l'EP "SIS" (Soft Is Strong).

"L'industria sta davvero cercando di imporli", sarcasticamente i critici, che vedono questa nomination come un'aggressiva strategia di marketing piuttosto che come un meritato riconoscimento.

Nonostante il loro relativo successo – classifiche di Billboard e un tour sold-out – i Katseye faticano a conquistare una fetta del pubblico occidentale e del K-pop tradizionale, percepiti come un "prodotto HYBE" troppo su misura per l'America. Questa reazione negativa arriva mentre HyBE accelera i suoi progetti globali, con un secondo gruppo femminile annunciato per il 2026, che ricicla ex concorrenti di "Dream Academy".

La morale della favola è che l'esibizione di Katseye alla 68a edizione dei Grammy Awards potrebbe essere un punto di svolta: trionfo o conferma della critica? Resta il fatto che Katseye incarna l'ambizione di HYBE di conquistare le classifiche statunitensi, a costo di una polemica che alimenta il dibattito.