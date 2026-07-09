Kylie Jenner si gode il sole italiano con un look estivo mozzafiato.

Kylie Jenner, personaggio televisivo, imprenditrice e influencer americana, ha condiviso una serie di scatti baciati dal sole in Italia, sfoggiando un look minimalista che ha immediatamente mandato in delirio i suoi milioni di follower.

Un set da spiaggia nero minimalista

Durante il suo soggiorno in Sardegna, Kylie Jenner ha approfittato di questa vacanza mediterranea per pubblicare una serie di foto baciate dal sole su Instagram. Per questa fuga, ha optato per la semplicità. Indossava un outfit da spiaggia total black, dal taglio minimalista tipico dell'estetica "luxury discreto" che ha coltivato per diverse stagioni.

Il top, con le sue delicate chiusure e la profonda scollatura a V, privilegia le linee pulite rispetto alle decorazioni. Lo slip coordinato riprende questa estetica minimalista in un armonioso completo monocromatico. Questo approccio stilistico si allinea con l'attuale tendenza del beachwear minimalista, dove la scelta del tessuto e del taglio ha la precedenza sui dettagli degli accessori.

Un berretto da baseball bianco per infrangere le regole

Per spezzare questo look monocromatico, Kylie Jenner si è concentrata su un dettaglio: un berretto da baseball bianco. Questo accessorio, ereditato dall'abbigliamento sportivo americano, aggiunge immediatamente un tocco di casualità all'outfit. Lontano dai cappelli a tesa larga solitamente associati agli ambienti mediterranei, il berretto conferisce alla silhouette un'estetica più contemporanea, a cavallo tra streetwear ed eleganza da spiaggia. Questo approccio è coerente con l'immagine che Kylie Jenner coltiva: un mix di lusso sofisticato e cultura pop americana.

Un look beauty decisamente estivo

Sul fronte beauty, Kylie Jenner è rimasta fedele al suo stile abituale, adattando però il look all'atmosfera estiva. Ha optato per un trucco volutamente leggero, una scelta in linea con lo spirito rilassato della pubblicazione, che privilegia l'autenticità del momento rispetto a scene costruite a tavolino.

Kylie e Yris in spiaggia a Porto Cervo, in Italia, di recente. tramite yrispalmer pic.twitter.com/mjB37Zdffy — Kylie Jenner Source (@jennersource97) 22 giugno 2026

Porto Cervo, ritrovo di celebrità internazionali

La scelta di Porto Cervo non è casuale. Questa località balneare, creata negli anni '60 dall'Aga Khan IV, è da decenni meta prediletta di celebrità e personaggi facoltosi. Yacht ormeggiati in porto, hotel eccezionali, ristoranti stellati Michelin e discoteche leggendarie: la cittadina italiana ha tutto per sedurre il jet set internazionale. Kylie Jenner segue quindi le orme di una lunga tradizione di vacanze sulla Costa Smeralda, ormai diventata una destinazione estiva imperdibile.

Un post che fa la gioia dei suoi milioni di follower

Come prevedibile, la serie di foto ha immediatamente scatenato un'ondata di reazioni entusiaste tra i follower di Kylie Jenner. Con oltre 400 milioni di follower su Instagram, è una delle personalità più seguite al mondo. La semplicità del look scelto, unita all'atmosfera soleggiata della Sardegna, ha particolarmente colpito la sua community, che apprezza "questi momenti più autentici" in contrasto con i contenuti altamente studiati associati ai suoi vari brand.

Con il suo completo da spiaggia nero, il cappellino bianco e la splendida cornice italiana, Kylie Jenner ha creato uno dei suoi post estivi più suggestivi dell'anno.

