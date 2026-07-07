A Biarritz, Kristen Stewart riporta in auge l'abbinamento abito e pantaloncini.

L'attrice, regista e performer americana Kristen Stewart non ha mai avuto paura di rompere gli schemi. Presente al Festival del Cinema di Biarritz del 2026 (23-28 giugno), ha optato per un abbinamento "inaspettato": un abito indossato sopra dei pantaloncini. Questo accostamento, fedele alla sua predilezione per i look sovversivi, ha certamente suscitato reazioni.

Un abbinamento di vestito e pantaloncini

Per questa apparizione, Kristen Stewart ha indossato un abito in maglia Chanel nero con dettagli color crema e rossi. Sotto, ha abbinato degli shorts neri con lo stesso bordo colorato sull'orlo. Il look, stretto in vita da una cintura nera e oro, è stato completato da mocassini neri e occhiali da sole. Un look audace e di grande impatto.

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Gli utenti di Internet sono divisi

Questa combinazione, che ha diviso gli utenti di internet, illustra perfettamente lo stile di Kristen Stewart. L'attrice ha da tempo coltivato un approccio anticonformista alla moda, sovvertendo con disinvoltura i codici classici per creare un effetto a sorpresa. Indossare pantaloncini sotto un vestito (o un maglione lungo) ne è un esempio lampante: una scelta che reinterpreta capi di uso quotidiano e conferisce loro un tocco inaspettato.

Ed è proprio questo il senso della moda: sperimentare, divertirsi e liberarsi dalle regole. Dopotutto, le donne, come tutti gli altri, dovrebbero potersi vestire come desiderano, senza che il loro aspetto o le loro scelte di abbigliamento diventino oggetto di dibattito. La moda è uno spazio di espressione personale, non un pretesto per giudicare i corpi o dettare ciò che è accettabile indossare.

Una tendenza che sta tornando

Al di là del richiamo stilistico, questo abbinamento abito e shorts si inserisce in una tendenza più ampia. A lungo trascurato, il connubio tra abito e shorts sta gradualmente tornando di moda, apprezzato per la sua praticità e il suo look rilassato. Indossandolo sul red carpet, Kristen Stewart contribuisce a rilanciare questa idea, dimostrando che può essere interpretato anche con eleganza.

Con questo completo composto da abito e pantaloncini, Kristen Stewart ha fatto un'apparizione di grande effetto. La sua presenza a Biarritz aveva uno scopo ben preciso: presiedere la giuria del Festival del Cinema di Biarritz (23-28 giugno). E così facendo, ha dimostrato ancora una volta di amare sorprendere tutti. Questo non fa che confermare il suo status di icona di stile.