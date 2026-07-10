Vestita con abiti da spiaggia, questa ex lottatrice mette in mostra la sua silhouette durante una vacanza alle Bahamas.

L'ex wrestler canadese Maryse Mizanin, figura iconica della WWE, ha condiviso su Instagram le foto della sua vacanza in famiglia alle Bahamas. Tra gli scenari idilliaci e il suo look estivo, ha conquistato i suoi follower.

Una vacanza da sogno alle Bahamas

Maryse si è sistemata in un ambiente idilliaco. Si è concessa una vacanza in famiglia alle Bahamas, più precisamente su un banco di sabbia nell'arcipelago delle Exuma. Un luogo che l'ha chiaramente conquistata. "Abbiamo visitato molte spiagge meravigliose in tutto il mondo, ma questo banco di sabbia nelle Exuma era qualcosa di speciale. L'acqua era così limpida da sembrare irreale", ha scritto, descrivendolo come "uno dei posti più belli" che avesse mai visto.

Un look estivo e solare

In questo scenario da cartolina, Maryse Mizanin ha optato per un outfit da spiaggia perfettamente in sintonia con l'atmosfera. Rilassata e radiosa, emana un semplice stile estivo, in armonia con le acque turchesi e la sabbia bianca che la circondano. Una pausa di sole che condivide con i suoi cari, irradiando serenità.

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I fan hanno conquistato

Come prevedibile, queste foto hanno subito generato una reazione. Nei commenti, gli utenti di internet l'hanno sommersa di complimenti. "Bahama mama", "La nostra regina" sono solo alcuni dei tanti messaggi di ammirazione rivolti alla wrestler. Ciò conferma la popolarità duratura di Maryse Mizanin, anche al di fuori del ring.

Tra un ambiente paradisiaco e la serenità familiare, Maryse si sta godendo una pausa estiva invidiabile e radiosa. Originaria di Montreal, si è distinta come la prima "doppia Divas Champion", conquistando uno dei regni più lunghi nella storia della divisione. Ora anche manager, condivide la sua vita con il marito, il wrestler The Miz. Una carriera ricca di successi che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del wrestling.