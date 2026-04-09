"Assomiglia a sua madre": Shiloh Jolie fa un'apparizione sorprendente

Léa Michel
Extrait DAYOUNG (다영) « What's a girl to do - Official MV » / YouTube

Shiloh Jolie continua a forgiare il proprio percorso artistico. La figlia dell'attrice Angelina Jolie e dell'attore Brad Pitt appare nel videoclip di "What's a Girl to Do" della cantante Dayoung, membro del gruppo WJSN (Cosmic Girls). La sua apparizione ha subito attirato l'attenzione online, con i fan incuriositi di vedere la giovane ballerina in questo progetto musicale.

Una passione per la danza coltivata fin dall'infanzia.

Nel video , Shiloh appare tra i ballerini, confermando una passione per la danza che coltiva da diversi anni. Abituata a frequentare i corsi del Millennium Dance Complex di Los Angeles, sta gradualmente sviluppando la sua carriera in questo mondo artistico, lontano dai set cinematografici.

A differenza dei suoi famosi genitori, Shiloh Jolie sembra preferire una carriera nella danza alla recitazione. La danza le permette di esprimere la sua creatività in un ambiente collettivo, spesso più discreto. Questo approccio si allinea con il suo desiderio di sviluppare le sue capacità artistiche senza necessariamente ricercare un'elevata visibilità mediatica. La sua partecipazione al videoclip di Dayoung è quindi coerente con una traiettoria già osservata in diversi video di performance condivisi negli ultimi anni.

Gli utenti di Internet sono rimasti colpiti dalla sua somiglianza con Angelina Jolie.

Dopo la pubblicazione del teaser, molti utenti di internet hanno commentato la partecipazione di Shiloh, sottolineando in particolare la sua somiglianza con la madre. Sui social media, diversi messaggi alludevano a questa somiglianza, con commenti come: "Assomiglia molto a sua madre" o "La somiglianza è impressionante". Queste reazioni dimostrano la curiosità suscitata dalla sua apparizione, evidenziando al contempo l'interesse del pubblico per il percorso artistico della giovane ballerina.

Un percorso artistico in divenire

Partecipando a questo progetto musicale, Shiloh Jolie conferma il suo interesse per la danza e la performance. Questa esperienza potrebbe segnare un ulteriore passo in una carriera artistica che sembra stia costruendo gradualmente, lontano dall'industria cinematografica. Pur continuando a sviluppare la sua carriera con discrezione, la sua presenza in questo videoclip dimostra il desiderio di coltivare il suo talento in un contesto professionale, mantenendo al contempo una certa indipendenza dalla fama legata alla sua famiglia.

In breve, la comparsa di Shiloh Jolie nel videoclip di Dayoung ha già generato numerose reazioni, soprattutto per la sua somiglianza con la madre, Angelina Jolie. Tra discrezione e passione artistica, la giovane ballerina sembra perseguire un percorso che rispecchia il suo, incentrato sulla danza e sull'espressione creativa.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
In un selfie giocoso, Hailey e Justin Bieber conquistano gli utenti di internet.
Article suivant
Con un abito vintage a mantella, Sydney Sweeney cattura l'attenzione sul tappeto rosso.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Con un abito di raso color cioccolato, Zendaya rievoca l'eleganza degli anni '90.

Per la première della terza stagione di "Euphoria" a Los Angeles, l'attrice Zendaya ha confermato ancora una volta...

Con un abito vintage a mantella, Sydney Sweeney cattura l'attenzione sul tappeto rosso.

Alla première della terza stagione di "Euphoria", Sydney Sweeney ha fatto un'ottima impressione con la sua scelta di...

In un selfie giocoso, Hailey e Justin Bieber conquistano gli utenti di internet.

La modella e imprenditrice americana Hailey Bieber ha recentemente condiviso su Instagram una serie di foto, offrendo ai...

La modella Bella Hadid mette in risalto i suoi occhi con un trucco minimalista.

Nella prima foto del carosello di Instagram, la modella Bella Hadid appare in un selfie immerso nella luce...

In riva al mare, la modella americana Kelsey Calemine sta riportando in auge la tendenza dell'uncinetto.

La modella americana Kelsey Calemine (@fatherkels) ha condiviso una nuova foto che ha subito attirato l'attenzione dei suoi...

Anne Hathaway ripropone l'iconica frangia del film "Il diavolo veste Prada".

Durante il tour promozionale di "Il diavolo veste Prada 2", Anne Hathaway ha attirato l'attenzione con un'acconciatura che...