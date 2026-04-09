"Assomiglia a sua madre": Shiloh Jolie fa un'apparizione sorprendente

Shiloh Jolie continua a forgiare il proprio percorso artistico. La figlia dell'attrice Angelina Jolie e dell'attore Brad Pitt appare nel videoclip di "What's a Girl to Do" della cantante Dayoung, membro del gruppo WJSN (Cosmic Girls). La sua apparizione ha subito attirato l'attenzione online, con i fan incuriositi di vedere la giovane ballerina in questo progetto musicale.
Una passione per la danza coltivata fin dall'infanzia.
Nel video , Shiloh appare tra i ballerini, confermando una passione per la danza che coltiva da diversi anni. Abituata a frequentare i corsi del Millennium Dance Complex di Los Angeles, sta gradualmente sviluppando la sua carriera in questo mondo artistico, lontano dai set cinematografici.
A differenza dei suoi famosi genitori, Shiloh Jolie sembra preferire una carriera nella danza alla recitazione. La danza le permette di esprimere la sua creatività in un ambiente collettivo, spesso più discreto. Questo approccio si allinea con il suo desiderio di sviluppare le sue capacità artistiche senza necessariamente ricercare un'elevata visibilità mediatica. La sua partecipazione al videoclip di Dayoung è quindi coerente con una traiettoria già osservata in diversi video di performance condivisi negli ultimi anni.
Shiloh Jolie fa il suo debutto come attrice in un video musicale pic.twitter.com/00rwDG7xYA
— Luv (@cherrymagazinee) 8 aprile 2026
Gli utenti di Internet sono rimasti colpiti dalla sua somiglianza con Angelina Jolie.
Dopo la pubblicazione del teaser, molti utenti di internet hanno commentato la partecipazione di Shiloh, sottolineando in particolare la sua somiglianza con la madre. Sui social media, diversi messaggi alludevano a questa somiglianza, con commenti come: "Assomiglia molto a sua madre" o "La somiglianza è impressionante". Queste reazioni dimostrano la curiosità suscitata dalla sua apparizione, evidenziando al contempo l'interesse del pubblico per il percorso artistico della giovane ballerina.
Un percorso artistico in divenire
Partecipando a questo progetto musicale, Shiloh Jolie conferma il suo interesse per la danza e la performance. Questa esperienza potrebbe segnare un ulteriore passo in una carriera artistica che sembra stia costruendo gradualmente, lontano dall'industria cinematografica. Pur continuando a sviluppare la sua carriera con discrezione, la sua presenza in questo videoclip dimostra il desiderio di coltivare il suo talento in un contesto professionale, mantenendo al contempo una certa indipendenza dalla fama legata alla sua famiglia.
In breve, la comparsa di Shiloh Jolie nel videoclip di Dayoung ha già generato numerose reazioni, soprattutto per la sua somiglianza con la madre, Angelina Jolie. Tra discrezione e passione artistica, la giovane ballerina sembra perseguire un percorso che rispecchia il suo, incentrato sulla danza e sull'espressione creativa.