Angelina Jolie ha fatto un'apparizione spettacolare indossando un abito a portafoglio.

Angelina Jolie ha recentemente attirato l'attenzione a un evento di Tom Ford a Shanghai. Fedele al suo stile sofisticato, l'attrice, regista, sceneggiatrice, produttrice e ambasciatrice di buona volontà cambogiana-americana si è presentata con un abito a portafoglio in raso bianco, creando una silhouette elegante e raffinata.

Una silhouette elegante a un evento di Tom Ford a Shanghai.

L'abito si distingueva per il taglio fluido e la profonda scollatura a V, caratteristica dell'abito a portafoglio, un capo rinomato per la sua capacità di valorizzare la figura mantenendo un look senza tempo. L'insieme incarnava un'estetica minimalista, uno stile che spesso viene associato ad Angelina Jolie nelle sue apparizioni pubbliche.

Un contrasto sorprendente creato da un rossetto rosso intenso

Sebbene l'abito bianco attirasse naturalmente l'attenzione, è stata anche la scelta del trucco a contribuire a rendere questa apparizione particolarmente memorabile. Angelina Jolie ha optato per un rossetto rosso acceso, creando un forte contrasto con la semplicità del suo abito. Il resto del trucco è rimasto volutamente sobrio, con un incarnato leggermente scolpito, tonalità neutre sugli occhi e un tocco di eyeliner nero.

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Una collaborazione in corso

Angelina Jolie intrattiene una collaborazione professionale con Tom Ford dal 2024, anno in cui è stata annunciata come prima ambasciatrice beauty del marchio. La sua presenza a questo evento di Shanghai rappresenta la continuazione di questa collaborazione, che promuove una visione della bellezza incentrata su eleganza e modernità. La sua partecipazione coincide inoltre con la Shanghai Fashion Week, un importante evento del settore della moda che riunisce stilisti, celebrità e professionisti del settore.

Con questo abito bianco a portafoglio abbinato a un trucco minimalista, Angelina Jolie conferma ancora una volta il suo senso dell'eleganza. Combinando linee semplici con scelte estetiche audaci, l'attrice offre un'interpretazione contemporanea, a dimostrazione della costante evoluzione dei codici stilistici sul red carpet.