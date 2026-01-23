Pelle dalla testa ai piedi: Kim Kardashian fissa lo stile a 45

Per festeggiare l'ottavo compleanno della figlia Chicago, Kim Kardashian ha optato per un look d'effetto: un aderente abito in pelle marrone abbinato a un cappotto nero oversize con cintura. Un contrasto tra "l'austerità invernale" e uno stile deciso.

Uno stile che non chiede scuse

La fondatrice del marchio SKIMS ha scelto un outfit che trasmettesse un senso di autoaffermazione, ben lontano dalla discrezione "prevista" delle madri durante gli eventi familiari. Con una scollatura profonda, un abito aderente e un portamento sicuro, Kim è rimasta fedele alla sua estetica, indipendentemente dalle circostanze. Ha dimostrato che si può essere genitori e allo stesso tempo affermare la propria presenza in pubblico con forza, se qualcuno avesse ancora dubbi.

Critica online, una risposta silenziosa

Come spesso accade, i commenti hanno rapidamente inondato i social media: dalle prese in giro della sua figura alle accuse di voler "rubare la scena", Kim ha dovuto affrontare commenti sessisti e degradanti. Non ha risposto; la sua posizione diceva tutto: continuare a vivere secondo le proprie regole, senza doversi giustificare.

La pelle, la sua firma visiva

Da diversi anni, Kim Kardashian ha fatto della pelle un elemento centrale del suo guardaroba. Tute, trench, completi monocromatici... sfoggia questo materiale in tutte le sue varianti, ricercando sempre la coerenza visiva. Attraverso questa scelta, stabilisce un'estetica potente, raffinata e immediatamente riconoscibile.

Un'immagine di una madre moderna

Al di là dello stile, le foto pubblicate mostrano una donna attenta e presente: un legame stretto con la figlia, una manicure fatta insieme, teneri scambi in aeroporto... Kim ribalta gli stereotipi mostrando un "doppio lato": quello di una madre devota e di una donna libera di esprimersi personalmente. Si rifiuta di conformarsi all'immagine restrittiva della madre gentile e modesta.

In un contesto in cui gli standard fisici e le aspettative legate all'età rimangono pervasivi, l'aspetto di Kim Kardashian, con un look strutturato e deciso, funge da dichiarazione. È un promemoria del fatto che le donne hanno il diritto di esistere pienamente, senza conformarsi ai dettami del "troppo" o del "non abbastanza".

Analizzo le tendenze sociali che plasmano i nostri corpi, le nostre identità e le nostre relazioni con il mondo. Ciò che mi spinge è comprendere come le norme evolvono e si trasformano nelle nostre vite, e come i discorsi su genere, salute mentale e immagine di sé permeano la vita quotidiana.
