"Potrebbe fare la modella": a 31 anni, questa attrice sta ridefinendo lo "chic coreano"

Léa Michel
@skuukzky/Instagram

Bae Suzy (vero nome Bae Su-ji), un'amata icona sudcoreana, continua ad affascinare con la sua aura unica e la sua eccezionale versatilità. Attrice, ballerina e cantante K-pop sudcoreana, incarna un raffinato "chic coreano" che le è valso lusinghieri paragoni con il mondo della moda.

Un idolo dal carisma magnetico

Soprannominata "Il primo amore della nazione" fin dal suo debutto con il gruppo femminile Miss A nel 2010, Bae Suzy irradia bellezza naturale ed eleganza senza tempo. Le sue foto, che si tratti di servizi fotografici per Céline o di momenti personali come i suoi allenamenti di danza classica, affascinano i fan: "Ha l'aura di una modella, trasmette davvero qualcosa attraverso le immagini", esclamano i fan sui social media.

Nel 2025, ha brillato alla sfilata Céline Primavera/Estate 2026 a Parigi, sprigionando una grazia spontanea che l'ha resa una presenza fissa nelle prime file. I suoi look minimalisti, spesso neri e strutturati, mettevano in risalto una figura forgiata da anni di taekwondo (cintura nera 2° dan) e danza classica, dove eccelleva nelle spaccate e nella flessibilità.

Talenti multipli e impegno fisico

Ciò che rende Suzy irresistibile è la sua versatilità: ex modella dall'età di 12 anni, passa senza sforzo dal canto alla recitazione. Successi come "Start-Up", "Vagabond" (in cui esegue personalmente le sue acrobazie) e l'imminente "Genie Make a Wish" (ottobre 2025) dimostrano la sua dedizione. Nel 2025, la sua intensa formazione nel balletto ha persino dato vita a una tendenza in Corea, affinando la sua postura e il suo carisma sullo schermo. I suoi coetanei e fan la definiscono una "principessa aggraziata" o "l'artista più versatile della sua generazione", elogiandone la disciplina in palestra e la capacità di affrontare ruoli impegnativi.

L'ambasciatrice del lusso Bae Suzy sta ridefinendo l'estetica Hallyu: minimalismo sofisticato, naturale sicurezza e una presenza scenica degna di un film. Dimostra che talento ed eleganza la rendono un'icona eterna, sempre pronta a ispirare.

"Magnifico": questa star impressiona gli internauti in spiaggia

