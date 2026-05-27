In Egitto, questa modella britannica sta facendo scalpore con il suo look casual.

Anaëlle G.
@rosiehw / Instagram

La modella e attrice britannica Rosie Huntington-Whiteley ha condiviso su Instagram una serie di foto scattate durante un viaggio in Egitto. In questo montaggio baciato dal sole, ha sfoggiato un look rilassato e dai toni neutri. Il suo aspetto sobrio ha subito conquistato i suoi follower, affascinati da questa "eleganza naturale ed estiva".

Un look casual dai toni neutri

Fedele al suo stile minimalista, Rosie Huntington-Whiteley ha optato per una palette monocromatica nei toni del beige, del crema e del bianco sporco. Ha abbinato una canotta chiara a pantaloni bianchi a gamba larga, creando una silhouette comoda e raffinata al tempo stesso. Questa gamma di tonalità neutre, particolarmente di tendenza, esemplifica l'estetica del "lusso discreto", che privilegia la semplicità e la qualità dei materiali rispetto all'ostentazione.

Accessori scelti con cura

La raffinatezza di questo look risiede anche nella scelta accurata degli accessori. Un cappello di paglia a tesa larga protegge dal sole aggiungendo un tocco di chic bohémien, mentre un paio di occhiali da sole oversize incorniciano il viso. Rosie Huntington-Whiteley ha completato il suo outfit con una borsa a tracolla e una sciarpa a righe delicatamente drappeggiata sulla spalla. Ai piedi, un paio di stivaletti stringati marroni aggiungono un tocco più grintoso.

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Una vacanza da sogno in Egitto

Oltre al look, Rosie Huntington-Whiteley ha condiviso con i suoi follower anche un viaggio ricco di emozioni. "Alcuni giorni incredibili in Egitto", ha scritto, rivelando che visitare le piramidi di Giza era un "sogno di una vita". Ha anche parlato della scoperta degli straordinari tesori antichi esposti al Grande Museo Egizio, così come di un momento toccante trascorso a fare il tifo per un caro amico durante un evento sportivo, che ha descritto come "fonte di ispirazione".

Con questo look rilassato e dai toni neutri, Rosie Huntington-Whiteley emana un'eleganza naturale e discreta. Una silhouette semplice e confortevole, perfettamente adatta all'atmosfera del deserto egiziano.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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