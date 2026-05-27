Sul tappeto rosso, l'attrice Teyana Taylor ha optato per un abito viola scultoreo.

Léa Michel
@teyanataylor / Instagram

La cantautrice e attrice americana Teyana Taylor ha fatto un'apparizione memorabile sul red carpet degli American Music Awards, tenutisi il 25 maggio 2026 a Las Vegas. Per questo prestigioso evento, ha scelto un abito viola dalla struttura scultorea. Il suo look minimalista ma teatrale ha immediatamente catturato l'attenzione e ha consolidato il suo status di icona di stile.

Un abito viola dalla costruzione scultorea

Protagonista indiscusso di questo look, l'abito si distingue innanzitutto per la sua tonalità: un viola intenso e profondo che conferisce all'insieme un'aria regale e lussuosa. Senza spalline, rivela un corpetto strutturato, simile a un corsetto, che crea una silhouette architettonica. Il viola, colore elegante e deciso al tempo stesso, contrasta nettamente con i classici neri e nude spesso prediletti sul red carpet.

Dettagli e mantello abbinato

Oltre al colore, l'abito si distingue per diversi dettagli di design. I ritagli laterali donano dinamismo alla silhouette, mentre lo spacco alto conferisce movimento e un tocco di modernità all'intero look. Per completare l'outfit, Teyana Taylor ha aggiunto un mantello coordinato, drappeggiato intorno alle braccia, che conferisce una dimensione drammatica e sofisticata all'insieme. Un paio di décolleté e un trucco audace hanno completato questo look, in uno stile al contempo raffinato e teatrale.

@teyanataylor90 La camminata 😍🤏🏽 #amas #teyanataylor @Jimmy Neutch ♬ suono originale - Keshia❤

Una presenza di rilievo agli American Music Awards

Questa apparizione sul red carpet faceva parte degli American Music Awards, una delle cerimonie più seguite nel settore musicale, che ogni anno riunisce numerose personalità del mondo della musica e dello spettacolo. Teyana Taylor ha dimostrato ancora una volta il suo impeccabile senso dello stile. Il suo abito viola è stato senza dubbio uno degli outfit più discussi della serata.

Con questo abito viola dalla struttura scultorea, Teyana Taylor si è distinta tra gli American Music Awards del 2026, regalando una delle apparizioni più sorprendenti. Una dimostrazione di come la ricchezza di un colore si unisca a una silhouette decisamente architettonica.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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