Chi è Leah Halton, influencer australiana che detiene il record di "mi piace"?

Naila T.
@leahhalton _ Instagram

A soli 23 anni, Leah Halton si è affermata come uno dei volti più virali di TikTok. Originaria di Melbourne, lavora nel mondo dei contenuti digitali da diversi anni, concentrandosi su bellezza, moda e lifestyle. Tutto è cambiato nel 2024: un semplice video di pochi secondi l'ha catapultata alla fama mondiale.

Il video che ha battuto tutti i record

Il successo di Leah Halton si basa su un formato molto semplice: un video in playback girato nella sua auto sulle note di "Praise Jah in the Moonlight" di YG Marley. Nel giro di poche settimane, il video ha totalizzato centinaia di milioni di visualizzazioni e decine di milioni di like. Due anni dopo, questo contenuto ha raggiunto un traguardo storico, superando i 70 milioni di like e diventando uno dei video più popolari – se non il più popolare – su TikTok. Questo risultato le ha permesso di superare figure iconiche della piattaforma, come la cantante filippino-americana Bella Poarch, che deteneva il record da tempo.

@looooooooch Ricreazione #Invertita ♬ Praise Jah In The Moonlight - YG Marley

Un designer già affermato

Contrariamente a quanto questo improvviso successo potrebbe suggerire, Leah Halton non è una novellina. Attiva sui social media da diversi anni, condivide regolarmente tutorial di trucco, look di moda e scorci della sua vita con la sua community. Ora vanta milioni di follower su TikTok, Instagram e YouTube, e si è affermata come una figura di spicco della nuova generazione di influencer.

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Un fenomeno indicativo dell'era virale

Il successo di Leah Halton illustra perfettamente le dinamiche attuali dei social media: contenuti brevi, spontanei e facilmente replicabili possono diventare un fenomeno globale in pochi giorni. Il suo video ha addirittura lanciato una vera e propria tendenza, copiata da migliaia di utenti internet nel tentativo di replicarne il successo virale.

In breve, Leah Halton incarna questa generazione capace di trasformare un semplice momento in un successo globale. Dietro il suo record di like si cela una realtà più ampia: quella di un ecosistema digitale in cui tempismo e viralità stanno ridefinendo le regole della celebrità.

Naila T.
Naila T.
Analizzo le tendenze sociali che plasmano i nostri corpi, le nostre identità e le nostre relazioni con il mondo. Ciò che mi spinge è comprendere come le norme evolvono e si trasformano nelle nostre vite, e come i discorsi su genere, salute mentale e immagine di sé permeano la vita quotidiana.
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