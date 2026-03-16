Incinta sul tappeto rosso, quest'attrice risplende in un abito color smeraldo.

Léa Michel
@wunmimosaku/Instagram

Incinta del suo secondo figlio, Wunmi Mosaku ha illuminato il red carpet degli Oscar 2026 con un abito color smeraldo che metteva in risalto sia il suo stile che il suo pancione.

Una presenza di rilievo agli Oscar

Nominata come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in "Sinners", l'attrice ha calcato il red carpet con un lungo abito verde smeraldo, interamente ricoperto di riflessi scintillanti. Il taglio fluido e strutturato valorizzava la sua figura senza nasconderla, mettendo in risalto la gravidanza e mantenendo al contempo un'eleganza sofisticata da haute couture. I critici hanno elogiato il suo aspetto potente, radioso e sereno, perfettamente in linea con l'importanza della serata.

Un filo conduttore: i colori gioiello

Durante la stagione dei premi, Wunmi Mosaku ha prediletto una palette di colori "gioiello" – gialli intensi, verdi brillanti e tonalità sature – come filo conduttore stilistico. Questo abito color smeraldo ne rappresenta il culmine più spettacolare, ideale per la cerimonia più attesa dell'anno. La scelta di colori ricchi e vibranti esalta il suo incarnato e rafforza l'immagine di sicurezza e gioia che trasmette nelle sue apparizioni pubbliche.

Quando la gravidanza fa rima con potere

Sul red carpet, Wunmi Mosaku si è presentata non solo come attrice candidata all'Oscar, ma anche come futura mamma che abbraccia pienamente il suo ruolo a Hollywood. Il suo abito, lungi dal cercare di nascondere la gravidanza, ne ha fatto un elemento centrale della sua immagine: una donna all'apice del successo professionale, che guarda al futuro senza dover scegliere tra carriera e maternità.

In breve, questo scintillante abito color smeraldo sembrava quasi profetico, come un ammiccamento alla possibilità di aggiudicarsi il premio come Miglior Attrice Non Protagonista. Che vinca o meno, Wunmi Mosaku avrà lasciato il segno alla cerimonia del 2026 con un look che ha saputo coniugare eleganza, maternità e assoluta sicurezza di sé sul red carpet.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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