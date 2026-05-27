Questa cantante curvy ha fatto scalpore con un abito originale sul tappeto rosso.

Sul red carpet degli American Music Awards 2026, la cantautrice, produttrice e interprete americana di origini albanesi e macedoni, Bebe Rexha, ha sicuramente catturato l'attenzione di tutti. Il suo abito nero, impreziosito da cinture e fibbie metalliche, è diventato uno degli argomenti più discussi della serata.

Bebe Rexha punta su pelle e cinture agli American Music Awards del 2026.

È stata alla 52ª edizione degli American Music Awards, tenutasi il 25 maggio 2026 all'MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, che Bebe Rexha ha fatto un'apparizione memorabile. La cantante di "I'm Good" ha sfilato sul tappeto blu dell'evento indossando un completo interamente nero, realizzato in pelle e metallo.

Bebe Rexha indossava un top a corsetto nero con scollatura profonda e spalline larghe, chiuse da piccole fibbie argentate, abbinato a una gonna asimmetrica con uno spacco altissimo. Ben lontana dagli abiti fluidi e romantici visti altrove sul red carpet, ha optato per una silhouette rock e decisa, andando contro i codici abituali delle cerimonie.

Un outfit ricoperto di riccioli che ha fatto contare i fan

Il vero punto forte dell'abito erano le innumerevoli cinture. La gonna era ricoperta di spalline sovrapposte, fibbie oversize, nastri pendenti, frange e pannelli plissettati, il tutto completato da un lungo strascico sul retro. In vita, una placca d'argento decorata, con un motivo centrale che ricordava un teschio, aggiungeva un ulteriore tocco metallico.

L'enorme numero di cinture era talmente impressionante che gli utenti di internet ne hanno fatto un gioco. Su Reddit, alcuni si sono divertiti a contarle, con uno che ne ha indicate sette, un altro sei, mentre un terzo ha paragonato l'outfit a un costume di un videogioco. Nel frattempo, MTV ha elogiato il look di Bebe Rexha sul suo account ufficiale X (precedentemente Twitter).

Accessori progettati curando ogni minimo dettaglio.

Bebe Rexha ha interpretato il tema metallico fin nei minimi dettagli, comprese le scarpe. Indossava sandali Vicini a punta aperta, impreziositi da uno scorpione tempestato di cristalli che si estendeva sulla parte superiore del piede. Una scelta che si abbinava perfettamente all'atmosfera rock generale.

Per il tocco finale, ha optato per collant a rete neri, gioielli d'argento a strati (collane, anelli e bracciali), un trucco smokey eye intenso e capelli biondi corti acconciati con onde effetto bagnato. Una coerenza stilistica dalla testa ai piedi, fedele alla sua attuale fase musicale, soprannominata "Dirty Blonde".

Un'artista che promuove l'inclusività e l'amore per se stessi.

Al di là del suo aspetto, Bebe Rexha si è affermata negli anni come una voce autorevole a favore della body positivity e dell'inclusività. Nel 2019, ha denunciato pubblicamente gli stilisti che si erano rifiutati di vestirla per i Grammy Awards, considerandola "troppo grassa". In seguito, ha difeso tutte le donne colpite da questi standard restrittivi, ricordando a tutti che la bellezza non ha taglia.

Questo impegno non è mai venuto meno. Bebe Rexha ha sempre sostenuto una moda più inclusiva e ribadito che la bellezza non è definita da un'unica forma del corpo. Ogni sua apparizione sul red carpet, come quelle agli AMA, rafforza questo messaggio: accetta il tuo corpo e il tuo stile senza complessi.

Una serata all'insegna dell'audacia.

La scelta di Bebe Rexha rispecchiava una delle principali tendenze della stagione: il contrasto tra un romanticismo "morbido" e un'estetica "oscura" e "ribelle". Diverse star hanno anche abbracciato la pelle e il metallo, ma poche si sono spinte così oltre nell'accumulare accessori. La cerimonia, presentata dalla rapper americana Queen Latifah, è stata dominata in termini di nomination da Taylor Swift, che ha totalizzato otto candidature. In termini di stile, tuttavia, Bebe Rexha ha indubbiamente catturato una parte significativa del dibattito.

Con il suo completo total black impreziosito da cinture, Bebe Rexha ha dimostrato ancora una volta di non avere paura di osare. Tra il suo look di ispirazione rock, gli accessori e il messaggio di accettazione di sé, ha trasformato una semplice sfilata sul red carpet in uno dei momenti clou della serata, offrendo ai fan tantissimi spunti di riflessione e commenti per ore.