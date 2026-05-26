"Che bellezza!" Questa attrice spagnola fa scalpore con il suo abito tempestato di perline.

Léa Michel
@begonavargas / Instagram

L'attrice spagnola Begoña Vargas ha fatto un'apparizione memorabile al Festival di Cannes 2026 (12-23 maggio). Per la cerimonia di chiusura, ha calcato il red carpet con un sontuoso abito ricamato, che fondeva l'eleganza della vecchia Hollywood con un tocco moderno. Il suo look ha immediatamente conquistato gli utenti del web, molti dei quali hanno elogiato il suo stile: "Bellissima", "Spettacolare", sono solo alcuni dei commenti.

Un abito ricamato con perline ispirato alla vecchia Hollywood.

Protagonista indiscusso di questo look, l'abito indossato da Begoña Vargas, si distingue per la meticolosa lavorazione di perline, distribuita su tutto il tessuto. Realizzato su misura da una prestigiosa casa di moda italiana, presenta una profonda scollatura e una silhouette fluida, in uno stile decisamente chic e retrò. Una sottoveste color nude crea un delicato effetto velato, mentre l'insieme evoca l'eleganza senza tempo delle star di Hollywood di un tempo. Una scelta al contempo nostalgica e contemporanea, eseguita alla perfezione.

Dettagli raffinati e accessori preziosi

Oltre alle perline, l'abito è impreziosito da delicate pieghe nere che ne strutturano la silhouette e aggiungono un tocco di texture. Per completare questo capo già di per sé elaborato, Begoña Vargas ha optato per accessori sobri ma preziosi: gioielli tempestati di diamanti e un paio di décolleté nere che esaltano l'eleganza dell'outfit. Per il suo beauty look, ha scelto un trucco naturale, abbinato a morbide onde da spiaggia, lasciando che l'abito fosse il protagonista.

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Un aspetto apprezzato dagli utenti di internet

Come prevedibile, il post condiviso dall'attrice sui social media ha scatenato rapidamente un'ondata di reazioni entusiaste. "Spettacolare ", "Di una bellezza mozzafiato", "Magnifica" : i complimenti si sono susseguiti, a dimostrazione dell'impatto del suo look. Questa calorosa accoglienza conferma la crescente popolarità di Begoña Vargas, che si sta affermando come una delle stelle nascenti del cinema spagnolo e della moda da red carpet.

Con questo abito ricamato ispirato alla vecchia Hollywood, Begoña Vargas ha fatto una delle apparizioni più eleganti alla cerimonia di chiusura del Festival di Cannes 2026.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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