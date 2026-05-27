"Il viso più bello": la modella curvy Ashley Graham condivide un selfie che scatena reazioni

Su Instagram, Ashley Graham ha condiviso un selfie che ha immediatamente scatenato un'ondata di reazioni entusiaste. Appare in un contesto quotidiano, seduta sul sedile posteriore di un'auto, immersa nella luce dorata del tardo pomeriggio. Nel giro di poche ore, il post è stato inondato di commenti: "Il viso più bello", "Splendida", hanno esclamato gli utenti di internet.

Un selfie scattato al volo

Niente tappeto rosso, niente allestimenti elaborati, niente studio. Ashley Graham ha scelto l'ambientazione più "ordinaria" – l'interno di un'auto sotto un cielo blu intenso – per questa fotografia. È proprio questa semplicità dell'ambientazione a conferire all'immagine la sua forza. La luce naturale, che le accarezza il viso e mette in risalto i riflessi dei suoi capelli, esalta il momento senza che alcun artificio tecnico ne comprometta la spontaneità.

Capelli mossi e trucco minimalista

Uno degli elementi più sorprendenti di questo selfie è la sua acconciatura. I lunghi capelli di Ashley Graham, mossi e leggermente ondulati, le ricadono sulle spalle, in un mix di castano scuro e riflessi caramello. Questo look da "ragazza cool" contrasta nettamente con le acconciature impeccabili dei servizi fotografici professionali. Alcune ciocche più chiare, quasi bionde, incorniciano il viso e catturano la luce, creando un effetto baciata dal sole.

Per il viso, ha optato per un trucco volutamente minimalista. Il suo incarnato lascia trasparire la texture naturale e i punti luce della pelle. Qualche lentiggine e neo punteggiano le sue guance. Sulle labbra, un rossetto nude leggermente lucido esalta l'aspetto fresco e baciato dal sole. Questo approccio quasi "senza trucco" illustra una tendenza fondamentale nel mondo della bellezza: cosmetici che celebrano la luminosità senza mascherarla. Per quanto riguarda l'outfit, Ashley Graham ha scelto un top nero a maniche lunghe con un delicato dettaglio in pizzo sullo scollo a V.

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Una valanga di complimenti nei commenti

In brevissimo tempo, i commenti sotto il post si sono moltiplicati. "Il viso più bello", "Magnifica", "Una bellezza naturale" : gli utenti di internet hanno elogiato l'aspetto semplice e radioso della modella. Questa ondata di complimenti è la dimostrazione di come Ashley Graham, grazie alla sua disinvoltura davanti all'obiettivo e al suo rapporto rilassato con la propria immagine, riesca a entrare in sintonia con un pubblico ampio e fedele. Ben lungi dall'essere una performance perfettamente coreografata, è proprio questa autenticità a unirli.

Figura iconica della body positivity

Fin dal suo debutto nel mondo della moda, Ashley Graham ha incarnato con costanza il movimento della body positivity, promuovendo una rappresentazione più inclusiva ed equa dei corpi nelle riviste e sulle passerelle. Pioniera della moda plus-size, ha fatto la storia come una delle prime modelle curvy ad apparire sulle copertine delle principali pubblicazioni internazionali. La sua condivisione senza filtri della vita quotidiana sui social media estende questa battaglia oltre i servizi fotografici, incoraggiando tutti ad accettare la propria immagine.

Con questo selfie pubblicato su Instagram, Ashley Graham dimostra che un look di grande impatto non richiede né allestimenti spettacolari né scenari eccezionali. Più che una semplice istantanea di vita quotidiana, questo selfie racchiude l'estetica distintiva di Ashley Graham: naturale, radiosa e decisamente autentica.