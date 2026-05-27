Con un abbigliamento insolito, questa tennista sta suscitando scalpore.

Un abito nero glamour, un completo dorato scintillante: Naomi Osaka ha trasformato il suo ingresso sul campo Suzanne-Lenglen in una sfilata di moda. Al Roland-Garros, il suo look ha suscitato tanto ovazioni quanto critiche.

Un ingresso in campo con un abito da gala nero.

Prima del suo match di primo turno contro la tedesca Laura Siegemund, Naomi Osaka ha fatto un ingresso trionfale sul campo Suzanne-Lenglen. La tennista giapponese è apparsa avvolta in un lungo abito nero, degno di un red carpet, disegnato dallo stilista svizzero Kevin Germanier. Una volta scesa sulla terra battuta parigina, la quattro volte campionessa Slam si è tolta l'abito per rivelare il suo completo da gara: un scintillante completo dorato.

Un video virale e una standing ovation.

In poco più di un'ora, il video pubblicato dagli account social ufficiali del torneo aveva già superato le 140.000 visualizzazioni e raccolto circa 2.000 "mi piace". Non nuova a far parlare di sé nei tornei del Grande Slam, Naomi Osaka sembra aver pienamente abbracciato il suo status di icona di stile, che ora si estende ben oltre il mondo dello sport. Con un tocco di umorismo, ha confessato che mentre provava il suo abito, si sentiva come "la Torre Eiffel che lampeggia a mezzanotte", temendo persino che i riflessi del sole potessero infastidire l'arbitro.

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Queste proposte non sono universalmente apprezzate.

Sebbene in molti ne lodino la "creatività", queste performance orchestrate non convincono tutti. Come già accaduto in passato, alcuni osservatori le considerano "un tentativo di generare clamore", e il dibattito sul trattamento riservato alle star nel circuito dello spettacolo è tornato alla ribalta.

Non è la prima volta che Naomi Osaka suscita polemiche. Lo scorso gennaio, agli Australian Open, è apparsa sulla Rod Laver Arena indossando un abito plissettato sopra ampi pantaloni bianchi, completato da un enorme cappello con veletta e un ombrellino, frutto di una collaborazione con lo stilista di Hong Kong Robert Wun. Anche in quell'occasione, alcuni appassionati di tennis l'avevano definita "una trovata pubblicitaria".

È importante ricordare che il corpo delle atlete, come quello di qualsiasi altra persona, non dovrebbe diventare oggetto di dibattito o giudizio. Le scelte di abbigliamento di Naomi Osaka sono principalmente una forma di espressione personale. Il fatto che possano sembrare sorprendenti in un contesto come il Roland-Garros è dovuto principalmente alle norme consolidate del tennis, piuttosto che a un desiderio di "provocare", essere stravagante o creare scalpore. In definitiva, questi abiti non hanno alcun impatto sulle sue prestazioni atletiche e illustrano semplicemente un modo diverso di rapportarsi al campo.

Naomi Osaka è pronta a scendere in campo.

L'ex numero uno del mondo, attualmente al 16° posto del ranking, Naomi Osaka ha confermato la sua forma in campo, sconfiggendo Laura Siegemund in due set (6-3, 7-6) al suo debutto nel torneo di Parigi. Questa vittoria arriva in un momento cruciale per la quattro volte campionessa Slam, che spesso fatica sulla terra battuta parigina. Dovrebbe mettere a tacere, almeno per un po', le critiche rivolte alle sue precedenti entrate, spesso eccessivamente teatrali.

Tra il suo abito glamour, il completo dorato e gli accesi dibattiti, Naomi Osaka ha fatto ancora una volta un ingresso mediatico di successo al Roland-Garros. E mentre le sue scelte continuano a dividere l'opinione pubblica, confermano una cosa: dentro e fuori dal campo, non lascia nessuno indifferente.