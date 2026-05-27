La tennista Aryna Sabalenka brilla con oltre 200 carati di diamanti.

Al Roland-Garros, la tennista bielorussa numero uno al mondo, Aryna Sabalenka, non ha brillato solo per le sue doti tennistiche. Per il suo match d'esordio, ha sfoggiato un set di gioielli personalizzato con oltre 200 carati di pietre preziose.

Oltre 200 carati di pietre preziose sul campo

Aryna Sabalenka ha fatto sensazione fin dal suo ingresso al primo turno del torneo di Parigi, il 26 maggio 2026. La quattro volte campionessa Slam è entrata in campo sfoggiando un set di gioielli su misura, creato appositamente per l'occasione. Il dettaglio che ha suscitato tanto clamore: l'insieme contava oltre 200 carati di pietre preziose, nello specifico più di 200 carati di granati rosso intenso e 23 carati di diamanti. Questa scelta non è stata affatto casuale, poiché questi granati cremisi sono stati selezionati appositamente per rendere omaggio ai leggendari campi in terra battuta del Roland-Garros.

Un completo Nike e un trucco minimalista.

Per quanto riguarda il suo outfit, Aryna Sabalenka ha optato per un abito da tennis Nike bordeaux e nero, leggermente svolazzante, abbinato a sneakers Nike bianche e un orologio nero. Ha completato il look con un trucco discreto ma luminoso, impreziosito da smalto rosso, e i capelli biondi raccolti in uno chignon elegante, una scelta pratica ed elegante allo stesso tempo. Nonostante le temperature superiori ai 30 gradi Celsius, ha insistito sul fatto di "non sentire il peso dei gioielli", spiegando che per lei era importante "sentirsi bella per poter giocare al meglio".

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Un omaggio ai campi in terra battuta, per gentile concessione di Material Good.

Questo set di gioielli è opera di Material Good, un marchio di lusso di gioielli e orologi con sede a New York, di cui Aryna Sabalenka è ambasciatrice. La tennista aveva già indossato alcune delle loro creazioni agli Australian Open e agli US Open, ma questo set in particolare è stato disegnato appositamente per il torneo di Parigi. In campo, Aryna Sabalenka ha optato per due collane sovrapposte e un paio di orecchini. Il valore dei singoli pezzi indossati è stato stimato in oltre 110.000 dollari (circa 85.000 euro), mentre il set completo di tre collane è stato valutato intorno ai 148.000 dollari.

Gioielli che suscitano polemiche

Al di là del loro fascino estetico, questi gioielli non sono certo passati inosservati, e a ragione. Aryna Sabalenka li ha sfoggiati pochi giorni dopo essersi affermata come figura di spicco nella campagna delle giocatrici per premi in denaro più equi nei tornei. Il contrasto ha suscitato reazioni: il valore dei gioielli che indossava in campo superava il premio in denaro ricevuto dalla sua avversaria per la sconfitta al primo turno. Interrogata su questa apparente contraddizione, Aryna Sabalenka ha negato qualsiasi collegamento tra i suoi accessori e il suo impegno per i diritti delle giocatrici.

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Una vittoria e un anello da un milione di dollari.

Aryna Sabalenka ha sconfitto la spagnola Jessica Bouzas Maneiro in due set, 6-4, 6-2, conquistando così l'accesso al secondo turno. La passione della campionessa per le pietre preziose non è una novità. Negli ultimi mesi, è stata vista sfoggiare anche il suo splendido anello di fidanzamento: il suo compagno, Georgios Frangulis, le ha fatto la proposta a marzo con un diamante ovale da 12 carati circondato da smeraldi – la sua pietra preferita – un gioiello il cui valore è stimato intorno al milione di dollari.

Tra gioielli da oltre 200 carati, un omaggio ai campi in terra battuta e un anello di fidanzamento "straordinario", Aryna Sabalenka ha così confermato di voler brillare tanto per il suo stile quanto per le sue prestazioni in campo.