Claudia Schiffer celebra il suo 24° anniversario di matrimonio con una foto che commuove i suoi fan.

Léa Michel
@claudiaschiffer / Instagram

Ventiquattro anni d'amore e un legame immutato. Per celebrare l'anniversario di matrimonio con il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico Matthew Vaughn, la modella tedesca Claudia Schiffer ha condiviso una foto del passato che ha commosso i suoi fan.

Una foto ricordo del loro matrimonio nel 2002

Il 25 maggio 2026, Claudia Schiffer ha festeggiato il suo 24° anniversario di matrimonio con Matthew Vaughn. Per l'occasione, ha condiviso su Instagram una foto nostalgica del loro matrimonio, celebrato in Inghilterra il 25 maggio 2002. La foto ritrae la coppia mentre balla, guardandosi negli occhi, sotto lo sguardo affettuoso degli invitati. "Oggi è il nostro 24° anniversario di matrimonio!", ha scritto Claudia Schiffer nella didascalia, aggiungendo tre cuori rossi al messaggio.

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Un post condiviso da Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

Un fiume di messaggi dalle stelle

Il post ha rapidamente fatto il giro del web. Nei commenti, diverse celebrità, tra cui la modella Cindy Crawford e l'attrice Elizabeth Hurley, si sono congratulate calorosamente con la coppia, augurando loro un felice anniversario. Questo conferma che la loro bellissima storia continua a ispirare ben oltre la loro cerchia ristretta.

Condividendo questa tenera foto, Claudia Schiffer offre ai suoi fan una rara sbirciatina alla sua storia d'amore. È un modo delizioso per ricordare a tutti che, lontano dai riflettori, probabilmente per lei la priorità è una vita familiare appagante.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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