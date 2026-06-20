A 40 anni, la modella Irina Shayk opta per una silhouette minimalista.

La modella russa Irina Shayk continua a lasciare il segno con il suo stile. Ha condiviso su Instagram una serie di foto minimaliste, in stile editoriale, in cui un capo in particolare spicca: un paio di pantaloni di pelle. Questo post conferma, ancora una volta, il suo impeccabile senso della moda.

Pantaloni in pelle con dettaglio trompe-l'œil

Il fulcro di questo look: pantaloni in pelle nera a gamba larga e vestibilità morbida, portati bassi sui fianchi. La loro caratteristica distintiva sta nell'effetto trompe-l'œil in vita. La parte superiore imita la cintura di un paio di jeans in denim grigio scuro, completa di passanti per la cintura e dettagli metallici argentati, prima di sfumare in una morbida e fluida pelle opaca. Questo dettaglio, che fonde il mondo del denim e quello della pelle, è sufficiente a rendere questo capo il pezzo forte dell'outfit.

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Un'estetica minimalista e editoriale.

Fotografata sul balcone di un appartamento, appoggiata a una parete bianca, Irina Shayk ha optato per un'ambientazione minimalista, degna di un servizio fotografico di moda. I suoi lunghi capelli castani, con la riga in mezzo, e l'assenza di qualsiasi artificio rafforzano questa impressione di sobria semplicità.

Fedele al principio del "less is more", lascia che sia l'abito a parlare da sé, creando un'atmosfera al contempo grezza e sofisticata. Questa pubblicazione conferma lo status di Irina Shayk nel mondo della moda. Musa di numerosi brand e presenza fissa sulle passerelle più importanti, si è affermata negli anni come icona di stile. Il suo look continua a ispirare e affascinare ad ogni apparizione.

Con questi pantaloni in pelle caratterizzati da un dettaglio trompe-l'œil e da un look minimalista, Irina Shayk offre un'ulteriore dimostrazione di stile. Concentrandosi su un unico capo di grande impatto e su un'estetica pulita, dimostra che nella moda la semplicità può essere "la forma più efficace di audacia".