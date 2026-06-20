Gisele Bündchen è splendida in una giacca scultorea dal design spettacolare

La supermodella brasiliana Gisele Bündchen fa un'apparizione particolarmente spettacolare nel mondo della moda. Posa con una giacca scultorea dal design architettonico, che si impone come pezzo forte del suo ultimo servizio fotografico.

Un nuovo look di moda sorprendente

Gisele Bündchen, una delle modelle più iconiche della sua generazione, presta ancora una volta la sua immagine a un servizio fotografico di moda "ambizioso". La serie di fotografie segna una tappa simbolica nella sua lunga carriera di modella. La direzione artistica del servizio reinterpreta il concetto di power dressing – il modo di vestire per affermare la propria autorità – con un approccio decisamente contemporaneo, dove la giacca sartoriale diventa un vero e proprio oggetto di design.

Una giacca scultorea della collezione Michael Kors.

Uno dei pezzi forti della serie è una giacca blu navy della collezione Michael Kors. Lontana dal classico blazer, questa creazione spinge il taglio tradizionale verso una dimensione puramente scultorea. Il capo si distingue per i revers strutturati e, soprattutto, per le spalle ornate da decorazioni architettoniche che scendono a cascata lungo le braccia. Gisele Bündchen indossa la giacca a contatto con la pelle, mettendo in risalto la sartorialità e le linee rigorose del designer.

L'elemento più sorprendente di questa giacca rimane la decorazione sulla spalla, che la rende una creazione ibrida, a metà tra abito e scultura. Concentrandosi su un dettaglio del genere, il servizio fotografico definisce una direzione artistica che fonde l'omaggio alla sartorialità classica con uno stile decisamente moderno, sulla scia delle grandi campagne pubblicitarie degli anni '90.

Una seconda silhouette che presenta un trench coat di Hodakova.

In un'altra immagine della serie, Gisele Bündchen rivisita un altro capo senza tempo: il trench. Il modello, in un profondo blu navy, è del marchio emergente Hodakova. Dal taglio decisamente anni '90, è indossato aperto, rivelando un grembiule tenuto in posizione da un'ampia cintura di pelle nera e boxer bianchi della stessa collezione. Un paio di décolleté a punta in pelle nera completano questo ensemble quasi monocromatico, che illustra un approccio diverso e più decostruito alla sartorialità contemporanea.

Un look naturale e solare

Dal punto di vista beauty, la direzione artistica del servizio fotografico ha optato per un look decisamente naturale. Gisele Bündchen portava i suoi capelli castano dorato ondulati raccolti in uno chignon liscio effetto bagnato, che incorniciava perfettamente il viso. Il suo incarnato radioso e dorato metteva in risalto le sue lentiggini naturali. Il look complessivo, che ricordava una giornata in spiaggia, si bilanciava perfettamente con lo stile architettonico degli abiti che indossava.

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Un graduale ritorno alla modellazione

Questa apparizione segna il graduale ritorno di Gisele Bündchen alla ribalta del mondo della moda. La supermodella brasiliana ha infatti rallentato la sua attività negli ultimi anni, soprattutto da quando è diventata mamma per la seconda volta nel febbraio 2025. Ora è madre di tre figli: Benjamin, 16 anni, Vivian, 13, e un figlio di un anno. Riesce a conciliare questa vita familiare molto impegnativa con alcune apparizioni accuratamente selezionate nel mondo della moda.

Con quest'ultima apparizione nel mondo della moda, Gisele Bündchen conferma il suo status di figura imprescindibile sulla scena internazionale. Tra la giacca scultorea di Michael Kors Collection con le sue spalle strutturate, il trench coat rivisitato di Hodakova e un beauty look radioso, dimostra che la sua aura di icona di stile rimane immutata.