Aubrey Plaza, in dolce attesa, sfoggia il suo pancione sul tappeto rosso.

Julia P.
Extrait de la série « White Lotus »

L'attrice e produttrice americana Aubrey Plaza sta vivendo uno dei periodi più intensi della sua vita privata. Recentemente è apparsa sul red carpet dei Tony Awards a New York, accompagnata dal compagno Chris Abbott. E il suo pancione, che ha voluto mostrare con orgoglio, ha immediatamente attirato l'attenzione di tutti.

Un abito a colonna

Per l'occasione, Aubrey Plaza ha optato per un lungo abito a colonna nero impreziosito da sottili righe verticali bianche. Un capo dalla vestibilità perfetta che avvolgeva la sua figura, assecondando delicatamente le curve della gravidanza. Ha completato il look con un approccio volutamente minimalista: capelli lunghi sciolti, trucco discreto e nessun gioiello vistoso. Uno stile raffinato che ha permesso alla sua silhouette e al momento stesso di essere i protagonisti. In diverse foto, l'attrice è ritratta con una mano protettiva sul ventre, un gesto tenero ormai diventato un classico tra le celebrità in dolce attesa.

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Un'espressione maliziosa

Accanto ad Aubrey Plaza, Chris Abbott ha coordinato alla perfezione il suo look con quello della sua compagna. L'attore americano si è presentato con una giacca da smoking in velluto nero, una camicia bianca, una cravatta nera e pantaloni neri. Un'eleganza sobria e raffinata, perfettamente in linea con lo spirito della serata.

Questa apparizione rivestiva un significato speciale per la coppia. Chris Abbott era candidato come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Biff Loman nella riedizione dell'iconica opera teatrale di Arthur Miller "Morte di un commesso viaggiatore", una produzione che ha ottenuto ben nove candidature ai Tony Award nel 2026.

Una gravidanza confermata lo scorso aprile

All'inizio della primavera, la coppia ha confermato di essere in attesa del loro primo figlio. Aubrey Plaza ha parlato pubblicamente per la prima volta nel podcast "SmartLess", con disarmante sincerità: "Beh, c'è un bambino dentro di me", ha confessato, aggiungendo: "Ho sempre, sempre, sempre desiderato sapere che sensazione si prova. Questa avventura sembra così interessante".

Con questa apparizione radiosa ai Tony Awards del 2026, Aubrey Plaza segna un traguardo significativo nella sua vita. La coppia, che condivide numerosi progetti professionali, dal teatro off-Broadway al film del 2020 "Black Bear", sembra affrontare questo nuovo capitolo con tanta complicità quanto discrezione.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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