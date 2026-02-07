Milioni di "Mi piace" per ogni post di Instagram: questa cantante thailandese sta battendo i record.

Lalisa Manoban, conosciuta come Lisa, ex membro del gruppo femminile K-pop sudcoreano Blackpink, regna sovrana su Instagram con oltre 100 milioni di follower e milioni di "Mi piace" per post. Questa donna thailandese trasforma ogni post in un'ondata digitale, espandendo il suo impero nella musica, nella moda e ora anche nel cinema.

Un'ascesa meteorica dalla Thailandia

Nata a Bangkok nel 1997, Lisa si è unita al gruppo femminile sudcoreano Blackpink nel 2016 dopo un'intensa formazione presso la YG Entertainment. Il suo carisma, le sue mosse di danza esplosive e il suo rap tagliente l'hanno rapidamente resa una delle preferite dai fan. Come artista solista, ha ottenuto un successo fenomenale con Lalisa (2021), Rockstar (2024) e il suo album Alter Ego (2025).

Instagram: il suo regno dei like

Il suo account, @lalalalisa_m, vanta oltre 100 milioni di follower, posizionandola tra le prime al mondo. Ogni post, che si tratti di un selfie di moda, di una coreografia o di un'anteprima di un tour, genera in media dai 3 ai 4 milioni di "Mi piace" e 20.000 commenti. Famosa per il suo canale YouTube, Lilifilm Official, detiene un Guinness World Record per essere stata la prima idol K-pop a superare gli 87 milioni di follower su Instagram (al 2023).

Moda, lusso e influenza globale

Come testimonial di Bulgari, Chanel e MAC Cosmetics, Lisa incarna l'"effetto Lisa": tutto ciò che indossa va a ruba all'istante. La sua figura e il suo stile affascinano Asia, Europa e America Latina. In Thailandia, è un tesoro nazionale, "l'asiatica più influente" secondo Forbes Corea .

Blackpink da solista e svolta nel cinema

Dopo il trionfo mondiale del gruppo, Lisa ha brillantemente tracciato la propria strada. Il suo album "Alter Ego" e le collaborazioni (Megan Thee Stallion, Rosalía) hanno consolidato il suo status di superstar solista. Il suo tour mondiale del 2026 ha registrato il tutto esaurito ovunque. In particolare, ha debuttato come attrice con un ruolo di spicco nella terza stagione di "The White Lotus" (2025), dove ha interpretato un'eccentrica ereditiera. Questa notevole apparizione su HBO l'ha proiettata alla ribalta del cinema internazionale, dimostrando la sua versatilità che va oltre la musica.

In breve, Lalisa Manoban non è più solo un idolo: è una macchina del buzz globale. A 28 anni, dal K-pop alle passerelle parigine e agli schermi HBO, ogni "like" su Instagram si traduce in milioni di contratti. Lisa regna sovrana e i suoi numeri continuano a salire.