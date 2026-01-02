"Se avessi quel corpo, faresti lo stesso": Jennifer Lopez risponde alle critiche sul suo outfit.

Jennifer Lopez non ha alcuna intenzione di scusarsi per il suo stile. Durante un concerto a Las Vegas, ha risposto con ironia ai critici che la giudicavano "troppo provocante" o "vestita in modo non adatto alla sua età", dicendo al pubblico: "Se aveste quel corpo, fareste lo stesso" – una frase diventata virale e che riassume la sua filosofia.

Criticata per i suoi abiti, risponde sul palco

Durante la première della sua residenza "Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas", si è presa qualche minuto per parlare direttamente dei commenti che riceve sui social media: "Perché si veste sempre così?" , "Perché non si veste in base alla sua età?" .

Invece di giustificarsi, J.Lo ha optato per l'ironia e l'autoironia. Ha spiegato che dopo tanti anni nel mondo dello spettacolo, aveva imparato a ignorare l'odio online, che ha descritto come "il posto più triste e cattivo del mondo", pur riconoscendo che alcuni commenti la facevano ridere. Poi ha pronunciato la sua battuta finale: "Se avessi quel corpo, faresti lo stesso", prima di girarsi sui tacchi per andare a cambiarsi nel backstage.

Jennifer Lopez risponde alle critiche online sul suo modo di vestire: "Se avessi questo bottino saresti nuda anche tu." 😂 pic.twitter.com/kBSYqwG1HJ — Aggiornamenti su Jennifer Lopez (@JLopezUpdate2) 31 dicembre 2025

Una visione forte dell'età e del corpo

Per anni, Jennifer Lopez ha sostenuto un approccio rilassato all'invecchiamento. In un'intervista del 2028 con Harper's Bazaar , ha spiegato di ripetere spesso affermazioni positive come "Sono giovane e senza tempo", e ha insistito sul fatto che l'età è "nella mente" più che nel numero.

Jennifer Lopez afferma anche di aver imparato a essere più gentile con se stessa crescendo: a comprendere meglio i suoi punti di forza e di debolezza, a osare parlare bene di sé e a non lasciare più che le critiche impongano il suo modo di vestire o di presentarsi. I suoi abiti da palcoscenico diventano quindi un'estensione di questo atteggiamento: un corpo accettato, assertivo e non destinato a essere nascosto solo perché ha raggiunto una certa età.

Tra critica online e modello di fiducia

Sui social media, la sua frase "Se avessi quel corpo, faresti lo stesso" è divisiva. Alcuni la vedono come arroganza o un'implicita ingiunzione ad avere un corpo "perfetto"; altri la interpretano come un messaggio di libertà: una donna di 56 anni che si rifiuta di essere etichettata come "sensibile e discreta" e continua a indossare ciò che le piace.

In ogni caso, Jennifer Lopez ha chiarito una cosa: non permetterà a troll o a canoni basati sull'età di dettare il suo guardaroba. Il messaggio è chiaro: il suo corpo, le sue scelte, il suo modo di brillare, e ognuno è libero di fare lo stesso con il proprio.