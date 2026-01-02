Search here...

"Se avessi quel corpo, faresti lo stesso": Jennifer Lopez risponde alle critiche sul suo outfit.

Léa Michel
@jlo/Instagram

Jennifer Lopez non ha alcuna intenzione di scusarsi per il suo stile. Durante un concerto a Las Vegas, ha risposto con ironia ai critici che la giudicavano "troppo provocante" o "vestita in modo non adatto alla sua età", dicendo al pubblico: "Se aveste quel corpo, fareste lo stesso" – una frase diventata virale e che riassume la sua filosofia.

Criticata per i suoi abiti, risponde sul palco

Durante la première della sua residenza "Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas", si è presa qualche minuto per parlare direttamente dei commenti che riceve sui social media: "Perché si veste sempre così?" , "Perché non si veste in base alla sua età?" .

Invece di giustificarsi, J.Lo ha optato per l'ironia e l'autoironia. Ha spiegato che dopo tanti anni nel mondo dello spettacolo, aveva imparato a ignorare l'odio online, che ha descritto come "il posto più triste e cattivo del mondo", pur riconoscendo che alcuni commenti la facevano ridere. Poi ha pronunciato la sua battuta finale: "Se avessi quel corpo, faresti lo stesso", prima di girarsi sui tacchi per andare a cambiarsi nel backstage.

Una visione forte dell'età e del corpo

Per anni, Jennifer Lopez ha sostenuto un approccio rilassato all'invecchiamento. In un'intervista del 2028 con Harper's Bazaar , ha spiegato di ripetere spesso affermazioni positive come "Sono giovane e senza tempo", e ha insistito sul fatto che l'età è "nella mente" più che nel numero.

Jennifer Lopez afferma anche di aver imparato a essere più gentile con se stessa crescendo: a comprendere meglio i suoi punti di forza e di debolezza, a osare parlare bene di sé e a non lasciare più che le critiche impongano il suo modo di vestire o di presentarsi. I suoi abiti da palcoscenico diventano quindi un'estensione di questo atteggiamento: un corpo accettato, assertivo e non destinato a essere nascosto solo perché ha raggiunto una certa età.

Tra critica online e modello di fiducia

Sui social media, la sua frase "Se avessi quel corpo, faresti lo stesso" è divisiva. Alcuni la vedono come arroganza o un'implicita ingiunzione ad avere un corpo "perfetto"; altri la interpretano come un messaggio di libertà: una donna di 56 anni che si rifiuta di essere etichettata come "sensibile e discreta" e continua a indossare ciò che le piace.

In ogni caso, Jennifer Lopez ha chiarito una cosa: non permetterà a troll o a canoni basati sull'età di dettare il suo guardaroba. Il messaggio è chiaro: il suo corpo, le sue scelte, il suo modo di brillare, e ognuno è libero di fare lo stesso con il proprio.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
A 58 anni, Julia Roberts condivide la sua definizione di amore

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A 58 anni, Julia Roberts condivide la sua definizione di amore

Julia Roberts illumina i nostri cuori, non solo con il suo sorriso leggendario e la sua carriera eccezionale,...

Sulla calda sabbia, Heidi Klum fa scalpore per il nuovo anno

Heidi Klum ha festeggiato l'arrivo del 2026 a St. Barts, sulla spiaggia di Nikki, dove il DJ Diplo...

Celine Dion rompe il silenzio con un commovente messaggio di Capodanno

Il 31 dicembre 2025, Celine Dion ha rotto un lungo silenzio sui social media con un emozionante video...

Sotto il sole, Elizabeth Hurley (60 anni) mette in mostra la sua figura

Elizabeth Hurley continua a dimostrare un'incrollabile sicurezza di sé. L'attrice, modella e produttrice britannica ha condiviso una foto...

Corpo che invecchia: cosa accetta Andie MacDowell a 67 anni

Andie MacDowell ha scelto di celebrare appieno il suo corpo e la sua età. Lungi dal lottare contro...

Paris Hilton irriconoscibile: il suo nuovo colore di capelli cambia tutto

L'imprenditrice e personaggio mediatico americana Paris Hilton ha reinventato la sua immagine durante una gita in famiglia a...

© 2025 The Body Optimist