"È il tuo corpo": Amanda Seyfried sostiene Sydney Sweeney contro le critiche alla sua figura

Anaëlle G.
L'attrice, modella e cantante americana Amanda Seyfried è intervenuta in difesa della sua co-protagonista, l'attrice e produttrice Sydney Sweeney, in "The Housekeeper", dalle continue critiche che riceve sul suo aspetto. Nella serie "Clique ", Seyfried ha elogiato la sicurezza di Sweeney nell'abbracciare con sicurezza le sue curve.

Un messaggio forte contro il body shaming

Interrogata sulle ricorrenti critiche rivolte a Sydney Sweeney ("Euphoria", "White Lotus"), Amanda Seyfried ha dichiarato: "Quando la vedo, sembra completamente a suo agio con se stessa, e ho la sensazione che stia celebrando il suo corpo. È una donna che celebra il suo corpo in modo assolutamente sano e bello". L'attrice ha persino spiegato di consigliare alla figlia: "È il tuo corpo, ne hai il controllo. È bello in ogni caso, quindi se vuoi mostrarlo, fallo. È quello che fa Sydney".

Sydney Sweeney, un bersaglio primario delle critiche

Sydney Sweeney, la star emergente di "Euphoria" e "All But You", fa colpo a ogni apparizione, ma riceve anche commenti sessisti sulla sua scollatura. Amanda Seyfried mette in risalto il suo talento e la sua resilienza di fronte a questa pressione tossica.

Con il suo discorso "It's Your Body" , Amanda Seyfried offre un forte sostegno fraterno a Sydney Sweeney. Unendo umorismo e un messaggio di empowerment, ci ricorda che indossare abiti che esaltano il décolleté o il corpo non è una provocazione, ma un diritto fondamentale. Questo duo di attrici ci ispira con la sua solidarietà.

A 60 anni Brooke Shields sorprende con un look bohémien

