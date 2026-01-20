Search here...

Classificata come "donna over 50", l'attrice filippina Leroy-Beaulieu smantella gli stereotipi sull'età

Léa Michel
Extrait de la série « Emily in Paris »

Di recente, ospite del programma En Aparté , l'attrice che interpreta Sylvie Grateau nella serie Netflix "Emily in Paris" ha spiegato che l'intera campagna promozionale per il suo ruolo ruotava attorno alla sua età: "La mia promozione era fortemente incentrata sul fatto che sono una donna over 50 e, onestamente, penso che non sia un problema". Philippine Leroy-Beaulieu ha sottolineato che questa attenzione rafforza gli stereotipi anziché trascenderli.

Sylvie, un potente controesempio

Fin dalla prima stagione della serie "Emily in Paris", il suo personaggio, una boss parigina intransigente, elegante e dinamica, ha rivoluzionato il mondo. Vestita da stilisti, destreggiandosi tra una carriera ambiziosa e una vita sentimentale appagante, Sylvie Grateau offre un'immagine rara e innovativa delle cosiddette donne mature sullo schermo. Philippine Leroy-Beaulieu incarna così una femminilità decisa, lontana dai soliti ruoli di vedove sottomesse o personaggi secondari.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da L'BEAUTÉ (@lbeautemx)

La "vera" bellezza è energia e libertà.

L'attrice filippina Leroy-Beaulieu rifiuta i nuovi vincoli imposti dall'età: "La bellezza della vita risiede nell'energia che abbiamo, nella nostra curiosità, nel diritto di cambiare idea, di oltrepassare i limiti che ci siamo imposti". Difende una visione liberatoria in cui l'età non impone né declino né conformismo, criticando le aspettative sociali che confinano le donne in categorie ristrette.

Il messaggio di Philippine Leroy-Beaulieu risuona con particolare forza in un'epoca in cui la rappresentazione delle donne nei media si sta evolvendo lentamente. La sua posizione si allinea a un movimento più ampio che sostiene la visibilità delle donne di tutte le età, senza caricature o condiscendenza. Attraverso il suo ruolo nella serie Netflix "Emily in Paris", così come nella vita reale, Philippine Leroy-Beaulieu crea uno spazio in cui l'esperienza diventa una risorsa, non un ostacolo.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Dolly Parton festeggia il suo 80° compleanno con stile, indossando un abito spettacolare.
Article suivant
I figli di Uma Thurman ed Ethan Hawke impongono il loro stile alla Fashion Week

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A 60 anni, la figura di Elizabeth Hurley alle Maldive è accattivante

L'attrice, modella e produttrice britannica Elizabeth Hurley ha recentemente condiviso su Instagram diverse foto del suo soggiorno alle...

I figli di Uma Thurman ed Ethan Hawke impongono il loro stile alla Fashion Week

Alla Settimana della Moda di Milano Autunno/Inverno 2026-2027, Maya Hawke e suo fratello Levon Hawke hanno catturato l'attenzione...

Dolly Parton festeggia il suo 80° compleanno con stile, indossando un abito spettacolare.

La regina della musica country lo ha dimostrato ancora una volta: a 80 anni, Dolly Parton è radiosa...

"Non sono una bionda svampita": questa icona degli anni 2000 regola i suoi conti

A lungo ridotta a una caricatura di "giovane donna superficiale", Paris Hilton sta ora riprendendo il controllo della...

Questa modella di 71 anni mette in mostra la sua figura e brilla al sole.

La modella, attrice e scrittrice americana Christie Brinkley incanta i suoi fan apparendo sotto il sole dell'arcipelago di...

Con un abito di cristallo, Heidi Klum brilla sulla spiaggia

Durante le riprese della ventesima stagione di "Germany's Next Topmodel", la top model tedesca Heidi Klum ha trasformato...

© 2025 The Body Optimist