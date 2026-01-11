Perché tutti parlano di Rama Duwaji, la star della Generazione Z?

Nata a Houston da genitori siriani, Rama Duwaji ha fatto scalpore diventando, a soli 28 anni, la più giovane e prima First Lady musulmana di New York. Suo marito, Zohran Mamdani, eletto sindaco nel novembre 2025, incarna con lei una nuova era politica. Illustratrice di fama e attivista appassionata, Rama affascina la Generazione Z con la sua estetica sorprendente, il suo impegno politico e la sua immagine decisamente moderna.

Un artista siro-americano con una carriera straordinaria

Diplomata alla Virginia School of Fine Arts e successivamente alla School of Visual Arts di New York, Rama Duwaji si è rapidamente affermata nel mondo dell'arte. Ha collaborato con prestigiose pubblicazioni come Vogue US, The Washington Post e The New York Times, ed ha esposto alla Tate Modern. Le sue illustrazioni affrontano direttamente i diritti delle donne, la difesa delle minoranze e il conflitto in Palestina. Lavora anche con la ceramica e l'animazione e conduce workshop legati al suo attivismo.

Una storia d'amore nata su Hinge, celebrata in tutta semplicità

Fu nel 2021, sull'app di incontri Hinge, che Rama incontrò Zohran Mamdani, allora deputato democratico del Queens. Quattro anni dopo, si sposarono con rito civile al Municipio di New York. Le foto di loro due nella metropolitana di New York, vestiti in modo casual, divennero virali. La cerimonia fu discreta, a differenza della festa di fidanzamento tenutasi a Dubai, a cui parteciparono le loro famiglie. "L'amore della mia vita, il mio sostegno incondizionato", disse Zohran Mamdani.

Un'icona di moda e bellezza adorata dalla Generazione Z

Selfie allo specchio, look naturali e messaggi potenti: Rama Duwaji sta conquistando il pubblico su Instagram, dove ha accumulato oltre 95.000 follower. Acclamata da alcuni media come "la First Lady più stilosa di New York", incarna una generazione connessa, femminista, politicamente impegnata e orgogliosa delle proprie origini. Si esprime regolarmente a sostegno della causa palestinese, delle comunità emarginate e contro le ingiustizie sistemiche negli Stati Uniti.

Una coppia che simboleggia una nuova generazione politica

Vivono ad Astoria, nel Queens, Rama e Zohran rappresentano una nuova ondata di figure politiche: giovani, persone di colore, progressiste, impegnate e a loro agio con i social media. Il loro matrimonio intimo e non convenzionale ha attirato attacchi dalla destra conservatrice, a cui hanno risposto con calma e determinazione. Mentre lei pubblica le sue illustrazioni attiviste, lui celebra il suo ruolo di partner e alleato. Insieme, stanno ridefinendo le regole del potere.

Un'ascesa che ha ripercussioni su scala globale

Dopo la vittoria elettorale di Zohran Mamdani, primo sindaco musulmano di New York, Rama Duwaji è stata catapultata sotto i riflettori. Quando le viene chiesto della sua improvvisa visibilità, cita Nina Simone: "Il dovere di un'artista è riflettere il suo tempo". Dall'infanzia a Dubai al suo arrivo alla Gracie Mansion, il suo percorso stimolante l'ha resa un modello per una generazione di giovani artiste razzializzate e politicamente impegnate.

Al crocevia tra arte, politica e cultura pop, Rama Duwaji incarna molto più di una semplice figura dei nuovi media: simboleggia una generazione che si rifiuta di scegliere tra attivismo ed estetica, intimità e visibilità. Affermando la propria voce senza sacrificare la propria sensibilità artistica, sta ridefinendo il ruolo della First Lady a modo suo, ben lontano dai canoni tradizionali.