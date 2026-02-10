Search here...

Perché la foto di Dua Lipa con le patatine fritte sta suscitando così tanto dibattito in Francia?

Fabienne Ba.
@dualipa/Instagram

La cantautrice anglo-albanese-kosovara Dua Lipa ha recentemente condiviso su Instagram una foto del suo carrello della spesa contenente diverse confezioni di patatine del marchio francese, scatenando un sorprendente clamore sui social media e sui media francesi. Questa semplice istantanea ha dato al marchio di snack bretone un'inaspettata visibilità.

Un semplice post, un impatto enorme

Il 9 febbraio 2026, Dua Lipa ha pubblicato una serie di foto sul suo account Instagram , tra cui una di un cestino pieno di patatine Brets in vari gusti. Nessun altro dettaglio indicava dove fosse stata scattata la foto o in quale contesto. Per molti internauti francesi, questo dettaglio ha immediatamente catturato l'attenzione: la presenza di un prodotto locale amato da tempo nella vita quotidiana di un'artista globale è stata percepita come un omaggio giocoso e lusinghiero a una specialità francese.

Una reazione collettiva e divertita

In Francia, utenti di internet, media e persino dirigenti di marchi hanno accolto l'evento con umorismo ed entusiasmo, sottolineando il contrasto tra la fama internazionale del cantante e la semplicità di un sacchetto di patatine. Questo mix di insolito e notorietà locale ha contribuito a rendere la foto un argomento di conversazione ampiamente condiviso.

Un marchio bretone sotto i riflettori

Brets, azienda con sede a Pontivy e attiva da diversi decenni, non si aspettava certo un'attenzione così ampia, al di fuori dei suoi canali abituali. Il CEO dell'azienda ha spiegato di essere rimasto sorpreso dalle reazioni, ricevute in particolare tramite messaggi di clienti e amici. Per il marchio, si tratta di un "grande fermento", anche se l'impatto concreto sulle vendite rimane difficile da misurare. Brets, per sua stessa ammissione, ha prontamente ripubblicato la foto, giocando con umorismo su questa inaspettata visibilità.

In definitiva, questa situazione illustra quanto una singola immagine pubblicata da una celebrità con decine di milioni di follower sui social media possa essere significativa per un brand, anche piccolo o locale. Nell'era dei social media, il confine tra marketing tradizionale e fenomeni virali è sempre più labile: un'istantanea della vita quotidiana può proiettare un prodotto sotto i riflettori globali.

Un ex calciatore internazionale sorprende con un'impresa acrobatica in acqua

