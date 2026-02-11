Search here...

"Il mio corpo è cambiato": a 46 anni, Kelly Brook abbraccia il suo corpo in un servizio fotografico molto discusso

Fabienne Ba.
@iamkb/Instagram

Avvicinandosi ai cinquant'anni, la modella e attrice britannica Kelly Brook ha posato in una serie di fotografie che mettevano in mostra il suo corpo e ne discutevano l'evoluzione con gentilezza e sicurezza. Questo momento fotografico ha riacceso il dibattito sull'accettazione di sé e sulla rappresentazione dei cosiddetti corpi maturi.

Uno sguardo franco all'evoluzione del corpo

Kelly Brook spiega in questo nuovo servizio fotografico che non ha più l'aspetto di vent'anni fa e che vuole mostrare, senza filtri, i cambiamenti che il suo corpo ha subito nel tempo. Sottolinea l'importanza di non ritoccare le immagini per nascondere queste trasformazioni naturali, sottolineando che mostrare il proprio corpo è un modo per affermare il suo benessere con se stessa come donna over 40.

Un approccio body-positive al centro della discussione

L'iniziativa di Kelly Brook fa parte di un movimento definito "body positive", che mira a celebrare tutte le tipologie di corpo senza conformarsi a rigidi standard di bellezza. Questa posizione si inserisce in un contesto mediatico in cui le norme sull'immagine corporea sono regolarmente dibattute e in cui ci si aspetta sempre più rappresentazioni del corpo più diversificate nei media.

Reazioni e feedback del pubblico

La pubblicazione delle foto e i commenti di Kelly Brook hanno suscitato una serie di reazioni, con molti che ne hanno elogiato l'onestà e il messaggio di accettazione. Per alcuni osservatori, mostrare un corpo cosiddetto maturo così com'è realmente aiuta ad ampliare le prospettive sulla bellezza, andando oltre le pressioni della magrezza o dell'eterna giovinezza spesso apprezzate nell'industria dell'intrattenimento.

Più che un semplice servizio fotografico, il gesto di Kelly Brook è percepito da alcuni come l'affermazione che la sensualità e il corpo non sono limitati a un'età specifica o a uno standard estetico, ma possono essere vissuti e celebrati in ogni fase della vita.

In definitiva, questo atteggiamento contribuisce a un dibattito più ampio sull'autostima, sulla diversità corporea e sulle rappresentazioni mediatiche, in particolare per le donne che hanno avuto lunghe carriere sotto i riflettori.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Perché la foto di Dua Lipa con le patatine fritte sta suscitando così tanto dibattito in Francia?

