Meghan Markle sfoggia il look retrò "Old Hollywood" con un abito e un mantello spettacolari

Fabienne Ba.
Meghan Markle ha recentemente fatto una sorprendente apparizione a un evento di beneficenza a Los Angeles, dove ha sorpreso tutti con un look particolarmente sofisticato. Abbandonando il suo solito stile minimalista, ha optato per una silhouette retrò che ricorda le grandi attrici dell'età d'oro di Hollywood.

Una rara apparizione sul red carpet

Mantenendo un basso profilo da quando si è ritirata dagli impegni reali, Meghan Markle raramente partecipa a eventi di alto profilo. Tuttavia, il 7 febbraio, ha sfilato sul red carpet del gala Fifteen Percent Pledge, tenutosi ai Paramount Studios di Los Angeles, senza il marito, il Principe Harry. La sua presenza è stata elogiata tanto quanto la sua scelta di abbigliamento.

Un outfit ispirato al cinema classico.

Per questa serata dedicata alla diversità, l'ex attrice ha optato per un lungo abito avorio con corpetto aderente, che ha creato una silhouette scultorea. Un bordo nero ha evidenziato la scollatura a cuore, aggiungendo un raffinato contrasto. Sopra, ha indossato un lungo mantello nero fluido che le scendeva elegantemente lungo le braccia, lasciandole scoperte le spalle. Il look è stato completato da sandali neri, gioielli in stile barocco e un trucco impeccabile. Il risultato? Un'allure teatrale, ispirata al mondo del cinema classico, senza essere esagerata.

Uno stile che reinterpreta le convenzioni di Hollywood

Lo stile di Meghan Markle rende omaggio a un'epoca in cui personaggi iconici come Marilyn Monroe e Audrey Hepburn definivano un'estetica sorprendente: abiti lunghi, tessuti strutturati e accessori audaci. Questa tendenza, che riappare regolarmente sul red carpet, ha trovato qui un'espressione più contemporanea. Optando per linee pulite e un contrasto di nero e avorio, la Duchessa evoca con successo quest'epoca d'oro, pur rimanendo fedele al suo gusto per l'eleganza sobria e gli outfit accuratamente scelti.

In definitiva, questa scelta sartoriale segna una svolta nelle apparizioni pubbliche di Meghan Markle, spesso caratterizzate dalla discrezione. Qui, afferma il suo ruolo di personaggio pubblico scegliendo un abito che si distingue, non eccessivamente, ma intenzionalmente. Un messaggio potente sul potere dello stile: il potere di raccontare una storia, di catturare l'attenzione, padroneggiando i codici. Un ritorno alla raffinatezza teatrale, in stile 2026.

