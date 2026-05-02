La ballerina thailandese Lisa indossa un abito di pizzo e fa scalpore

Fabienne Ba.
@lalalalisa_m / Instagram

Lisa, ballerina, rapper e attrice thailandese e membro del gruppo femminile K-pop sudcoreano BLACKPINK, non ha bisogno di un red carpet per farsi notare. Con la didascalia "BadAngelchella" e due look in pizzo accuratamente selezionati, ha scatenato una raffica di reazioni su Instagram.

Una leggenda che dice tutto

Lisa ha pubblicato il suo carosello con una didascalia di una sola parola: "BadAngelchella", seguita da un'emoji con le ali. Un riferimento diretto al Coachella, il festival in cui si è esibita nell'aprile del 2026, combinato con la personalità da "angelo cattivo" che ha coltivato sin dal suo debutto da solista. Una parola, tre mondi: la firma di Lisa in poche parole.

Un mini abito in pizzo floreale

Nella prima foto, Lisa indossa un miniabito di pizzo nero con dettagli traforati e motivi floreali. L'abito è volutamente trasparente, creando un gioco di sovrapposizioni tra il pizzo e il tessuto sottostante. La sua caratteristica frangia incornicia il viso e sfoggia un trucco "effetto naturale": guance perlate, ciglia ben definite e labbra lucide color caramello.

Un completo bianco all'uncinetto e stivali alti fino alla coscia

Il secondo look cambia registro: un completo bianco all'uncinetto, composto da top e pantaloni coordinati, abbinato a stivali neri sopra il ginocchio. Una borsa rosa acceso e unghie nere completano un look in cui il contrasto tra il bianco immacolato dell'uncinetto e il rosa intenso dell'accessorio crea un impatto visivo immediato.

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2,8 milioni di like e una valanga di commenti

I numeri del post parlano chiaro sull'impatto di Lisa sui social media. 2,8 milioni di like, 93.700 condivisioni, 72.000 repost e 13.700 commenti: statistiche che superano la maggior parte dei post delle celebrità globali. "Regina", ha scritto un fan. "Sei adorabile, carina, bella, splendida, meravigliosa, bellissima e semplicemente oh mio Dio", ha esclamato un altro in una lunga ed entusiasta lista.

Lisa, un'icona solista in ascesa

Da quando ha lasciato la YG Entertainment e ha intrapreso la carriera da solista, Lisa è stata coinvolta in numerose collaborazioni e apparizioni, consolidando il suo status di icona globale. Presente al Coachella 2026 e regolarmente sulle copertine delle principali riviste di moda, ha creato un'estetica personale che fonde riferimenti K-pop, haute couture e audacia occidentale. Questo carosello "BadAngelchella" ne è l'esempio più recente e riuscito.

In sintesi, con 2,8 milioni di like e una didascalia completamente inventata, Lisa del gruppo femminile K-pop sudcoreano BLACKPINK conferma una cosa: il suo universo visivo appartiene solo a lei e il mondo intero vuole entrarci.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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