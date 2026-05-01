"Sacco di ossa": la modella Bella Hadid di nuovo nel mirino

Fabienne Ba.
@bellahadid / Instagram

La modella americana Bella Hadid era splendida sul red carpet della sfilata di REVOLVE a Los Angeles. Eppure, sotto le foto dell'evento, si sono moltiplicati i commenti online che prendevano di mira il suo fisico (skinny shaming). Solo un altro episodio di un fenomeno ben documentato, e ancora altrettanto dannoso.

Commenti che si ripetono da anni

Le parole usate da alcuni utenti di internet sotto le foto di Bella Hadid alla sfilata di REVOLVE sono le stesse che vediamo da anni sotto i post delle modelle: "troppo magra ", "scheletrica" – aggettivi che riducono una donna al suo aspetto per sminuirla ulteriormente. Il riferimento all'Ozempic – un farmaco inizialmente destinato ai diabetici, abusato da alcune celebrità per perdere peso – si aggiunge a questa accusa. Questi commenti, in ogni caso, sono del tutto ingiustificati.

La derisione per la magrezza: la forma di body shaming meno discussa

Il "skinny shaming" è l'opposto della grassofobia: si riferisce alla stigmatizzazione e ai commenti offensivi subiti dalle persone considerate "troppo magre". È meno visibile della grassofobia, che si basa su discriminazioni strutturali e quotidiane ben documentate, negli spazi pubblici, sul posto di lavoro e sui mezzi di trasporto pubblici. Tuttavia, non è meno dannoso. Alimenta l'ansia e l'odio verso se stessi nelle persone colpite e può esacerbare disturbi alimentari preesistenti.

Richieste impossibili da soddisfare

Le esperienze di donne come Bella Hadid mettono in luce un paradosso significativo: non essere mai "troppo grasse", né "troppo magre", pena l'etichetta di "anoressiche", un termine usato come insulto sebbene si riferisca a una grave condizione di salute. Queste esigenze contraddittorie illustrano perfettamente ciò che viene definito body shaming nel suo senso più ampio: la costante "valutazione" del corpo femminile da parte della società secondo standard irrealistici, in continua evoluzione e, al contempo, impossibili da raggiungere.

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Le conseguenze concrete per la salute mentale

La normalizzazione di questo tipo di commenti non è priva di conseguenze. Il disturbo di dismorfismo corporeo – questo rapporto patologico con il proprio aspetto, molto diffuso tra le giovani donne – è alimentato proprio da questo tipo di costante giudizio esterno. Salute mentale e fisica sono sempre strettamente legate quando si parla di autopercezione. E l'idea che le celebrità siano "immuni" a queste osservazioni perché sono personaggi pubblici è insostenibile: gli esseri umani restano esseri umani, a prescindere dalla loro fama.

In definitiva, "troppo grasse", "troppo magre"... le donne non vinceranno mai su questo campo di battaglia, perché questo campo di battaglia non è stato progettato per la loro vittoria. L'unica risposta coerente a queste richieste contraddittorie è smettere di alimentarle, sia nei commenti che nelle conversazioni.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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