Rosa bubblegum e un effetto "liquido": l'attrice Salma Hayek presenta un look che incuriosisce

Fabienne Ba.
@salmahayek / Instagram

L'attrice, regista e produttrice messicano-americana-libanese Salma Hayek non ha bisogno di un red carpet per creare un look memorabile. Su Instagram ha condiviso una serie di foto a bordo piscina con un abito rosa confetto dall'effetto "liquido", lasciando i suoi follower a bocca aperta.

Un abito da piscina degno di un palazzo.

L'abito è immediatamente riconoscibile: un lungo vestito fluente in raso rosa bubblegum, con un effetto "liquido" che cattura la luce a ogni movimento. Le maniche a tre quarti, lo scollo a V e l'ampia gonna leggermente drappeggiata conferiscono all'insieme un'aria quasi regale, in netto contrasto con l'atmosfera rilassata della scena, una terrazza in legno a bordo piscina. Un dettaglio argentato in vita aggiunge un tocco di eleganza senza appesantire la silhouette.

Ciò che rende questo look particolarmente intrigante è la sua semplicità. Niente gioielli, niente tacchi: solo un paio di grandi occhiali da sole neri e un trucco minimal che mette in risalto una manicure lucida. I suoi capelli scuri le ricadevano naturalmente con la riga in mezzo. Tutto in questo look sembra studiato per lasciare che l'abito parli da sé. Ed è proprio questo l'effetto desiderato.

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Un post condiviso da Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Lobito e Bowie, co-protagonisti del post

La didascalia del post dice tanto quanto le foto: "I cani sono di tutte le forme e dimensioni. 🐾 Lobito è il mio dolce e inseparabile compagno. Bowie è un cucciolo curioso, energico e giocherellone." Salma Hayek si rilassa su un divano blu brillante con i suoi due cani: Lobito, un piccolo cane bianco, e Bowie, un cucciolo bianco e nero che esplora la terrazza. Un momento di relax immortalato con la stessa disinvolta eleganza dei più grandi red carpet.

Una settimana di contrasti stilistici

Questo look rilassato arriva pochi giorni dopo la straordinaria apparizione di Salma Hayek alla dodicesima edizione del Breakthrough Prize a Santa Monica, dove ha indossato un abito nero Gucci con scollo a V, strascico lungo fino a terra, pizzo floreale e paillettes, accessoriato con gioielli di diamanti e un'acconciatura raccolta che lasciava intravedere i suoi capelli grigi naturali. Dal nero scintillante al rosa "liquido" in riva al mare: la stessa donna, due mondi, la stessa maestria.

Rosa chewing-gum, il colore della stagione

La scelta del rosa bubblegum non è casuale nel panorama moda attuale. Questa tonalità, a metà tra lo zucchero e la vivacità, si è affermata come uno dei colori simbolo della primavera 2026, sfoggiata sia sulle passerelle che nei guardaroba di tutti i giorni. Abbinata a una finitura satinata "liquida", acquista una dimensione in più: più couture, senza perdere la sua delicatezza.

Un abito rosa cipria, occhiali da sole scuri, due cani e una terrazza soleggiata: Salma Hayek ha dimostrato ancora una volta che l'eleganza non conosce tempo né luogo. E che a volte è a bordo piscina che si svelano i look più accattivanti.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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