Sta infrangendo le regole: l'attrice Anne Hathaway reinterpreta la stampa leopardata con un colore "inaspettato".

Il 28 aprile 2026, durante la proiezione del film "Il diavolo veste Prada 2" a New York, l'attrice americana Anne Hathaway ha suscitato scalpore osando abbinare una stampa leopardata a un rosso acceso e sgargiante.

Il cappotto leopardato di Michael Kors, il pezzo forte del look.

In occasione della proiezione del film a New York, Anne Hathaway ha scelto di rendere un cappotto leopardato di Michael Kors il pezzo forte del suo look. Un capo d'effetto che non ha cercato di minimizzare, anzi. Lo ha indossato con disinvoltura, come una vera e propria dichiarazione di stile.

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Leopardo e rosso: una coppia inaspettata

Sotto il cappotto, ha rivelato un vivace abito a camicia rosso con un colletto appena accennato, creando un effetto a strati immediatamente evidente. Ai piedi, décolleté scarlatte perfettamente abbinate a una mini borsa e un rossetto opaco. Il risultato: una silhouette in cui due elementi di forte impatto coesistono senza annullarsi a vicenda.

Non è la prima volta che il cappotto di Michael Kors fa la sua comparsa. Lo scorso marzo a Milano, Anne Hathaway ha indossato lo stesso cappotto, questa volta abbinato a jeans bianchi e zoccoli borchiati di Chloé. La stampa leopardata è quindi diventata uno dei fili conduttori della sua campagna promozionale, un segno distintivo riconoscibile di città in città.

Il rosso, il colore chiave del 2026

Il rosso si preannuncia come il colore dominante del 2026: indossato dalla testa ai piedi o come accento, è in grado di trasformare qualsiasi look. In questo contesto, la scelta di Anne Hathaway assume una dimensione ulteriore: abbinandolo alla stampa leopardata, non si limita a seguire una tendenza, ma la promuove apertamente. E poiché il rosso evoca naturalmente il mondo del film che è venuta a promuovere, il riferimento stilistico è completo.

Un omaggio ad Andrea Sachs

È difficile non interpretare questo look come un omaggio a una delle sue iconiche apparizioni nel primo film "Il diavolo veste Prada", quando il suo personaggio, Andrea Sachs, passeggiava per le strade di New York con un cappotto verde dai revers leopardati. Vent'anni dopo, il cerchio si chiude: la stampa è tornata di moda e, questa volta, è Anne Hathaway stessa a dettare le nuove regole.

In sintesi, l'attrice americana Anne Hathaway non si è limitata a scegliere un abito: ha gettato le basi per un look che vedremo ovunque entro l'autunno.