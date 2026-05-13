Irina Shayk semplifica il suo outfit per il Met Gala con un dettaglio inaspettato.

Fabienne Ba.
@irinashayk / Instagram

Al Met Gala del 2026, Irina Shayk ha indossato una creazione interamente composta da orologi e gioielli, frutto di 200 ore di lavoro artigianale. Per l'after-party, ha optato per l'esatto opposto: una semplice camicia bianca oversize. Eppure, il risultato è stato altrettanto inaspettato.

Dalla sartoria su misura alla camicia bianca

Dopo i festeggiamenti del Met Gala 2026, Irina Shayk è riapparsa per le strade di New York con un look radicalmente diverso dal suo abito da sera. Ha optato per una camicia bianca oversize trasformata in un micro-abito: le maniche voluminose e il colletto strutturato bilanciano la silhouette, creando un effetto rilassato. È un modo inconfondibile per lei di reinventare il look post-gala, dato che è nota per sorprenderci in questi momenti di transizione.

La cintura in pelle, il dettaglio che fa la differenza.

Si trattava di una sottile cintura di pelle nera con cinturini pendenti che stringeva la vita sopra la camicia, trasformando questo capo essenziale dell'abbigliamento maschile in un elemento strutturato dalla personalità ben definita. Questo singolo accessorio era sufficiente a dare una precisa definizione a un look altrimenti semplice. Per Irina Shayk, questo tipo di dettaglio non è mai casuale.

Gli stivali neri voluminosi alti fino alla coscia

L'elemento che ha davvero catturato l'attenzione era altrove: un paio di stivali neri in pelle alti fino alla coscia, che arrivavano ben sopra il ginocchio, con volumi esagerati e un drappeggio morbido. La loro silhouette scenografica contrastava nettamente con la leggerezza della camicia bianca indossata sopra: un equilibrio tra l'ordinario e l'eccezionale che è al centro dell'estetica che lei coltiva.

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Una piccola borsa Alexander Wang come collegamento con il Met

Per completare l'ensemble, Irina Shayk ha portato una piccola borsa di Alexander Wang, un sottile richiamo alla collaborazione che ha dato vita al suo outfit per il Met Gala. Una collana d'argento che riprendeva gli elementi metallici della cintura ha rifinito il look, minimalista e armonioso, senza mai competere con la camicia e gli stivali.

La sua regola d'oro per l'after-gala

Irina Shayk ha un modo molto personale di vivere gli after-party del Met Gala: abbandona sistematicamente la formalità della serata per qualcosa di più intimo. Ha spiegato la sua filosofia a People in occasione di un precedente Met Gala: "Ho bisogno di potermi muovere, sentirmi me stessa e divertirmi con i vestiti che indosso". Questa camicia bianca e miniabito, con cintura e stivali, era proprio ciò che desiderava.

Una camicia bianca oversize, una cintura di pelle e stivali robusti sopra il ginocchio: Irina Shayk ha dimostrato ancora una volta che l'after-party può essere altrettanto d'impatto quanto il red carpet. Non con più, ma con meno – e in una posizione migliore.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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