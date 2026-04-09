Con un abito di raso color cioccolato, Zendaya rievoca l'eleganza degli anni '90.

Per la première della terza stagione di "Euphoria" a Los Angeles, l'attrice Zendaya ha confermato ancora una volta il suo status di icona di stile. Dopo sette anni nei panni di Rue nella serie HBO, ha salutato lo show con un outfit che fondeva il minimalismo contemporaneo con richiami agli anni '90.

Un abito haute couture in raso con influenze anni Novanta.

L'evento, tenutosi al TCL Chinese Theatre, ha riunito l'intero cast della serie di successo. Per questa occasione simbolica, Zendaya ha optato per un abito che riprendeva le sue scelte stilistiche distintive già viste alle precedenti première dello show. Creato da Law Roach, collaboratore di lunga data della star, Zendaya indossava un lungo abito di raso color cioccolato. Proveniente dall'ultima collezione haute couture della maison, la creazione presenta un'elegante silhouette a colonna e un'alta scollatura all'americana, che richiama le silhouette iconiche degli anni '90.

Sebbene a prima vista il taglio possa apparire minimalista, diversi dettagli arricchiscono l'effetto complessivo. La schiena scoperta aggiunge una dimensione sensuale, mentre un delicato drappeggio sullo strascico enfatizza la silhouette fluida dell'abito. L'equilibrio tra semplicità e raffinatezza permette al capo di evocare l'eleganza classica del red carpet, pur mantenendo un tocco decisamente moderno. Questa estetica pulita si allinea con le ispirazioni ricorrenti del duo Zendaya/Law Roach, spesso influenzate dal patrimonio della moda dei decenni passati.

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Accessori raffinati per una silhouette armoniosa

Per completare l'outfit, Zendaya ha scelto un paio di décolleté in raso a punta abbinate, sempre di Ashi Studio. Questo tipo di scarpa è un elemento ricorrente nelle sue apparizioni pubbliche. Un tocco di brillantezza è dato dai gioielli in oro bianco e diamanti. Orecchini a cerchio scintillanti e un anello coordinato illuminano i toni neutri, creando un delicato contrasto con il marrone cioccolato intenso. L'ensemble dimostra ancora una volta la maestria stilistica dell'attrice, la sua capacità di trasformare una silhouette minimalista in un momento di moda memorabile.

Una costante evoluzione stilistica nel corso delle stagioni

Le scelte di moda di Zendaya alle première di "Euphoria" dimostrano una precisa evoluzione stilistica. Nel 2019, si è presentata con un miniabito bianco di Nina Ricci, mentre per la première della seconda stagione ha sfoggiato un abito d'archivio di Valentino del 1992. Con questo abito in raso scuro, l'attrice continua la sua esplorazione di tonalità neutre, adottando al contempo un'estetica più matura. Questa scelta potrebbe anche riflettere l'evoluzione narrativa del suo personaggio, Rue, che le è valsa due Emmy Awards nel 2020 e nel 2022.

Con questo abito di raso color cioccolato, Zendaya dimostra ancora una volta la sua capacità di coniugare eleganza senza tempo e modernità. La sua apparizione alla première della terza stagione della serie "Euphoria" illustra la potenza di un minimalismo magistrale e conferma la sua duratura influenza sulle tendenze del red carpet.