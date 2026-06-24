Zendaya ha fatto un'apparizione spettacolare con un abito con frange, accompagnata dal suo fidanzato.

Léa Michel
@ernestocasillas / Instagram

L'attrice e produttrice americana Zendaya ha sicuramente fatto colpo alla sua ultima apparizione pubblica. Insieme al fidanzato, l'attore Tom Holland, ha partecipato a un photocall per il film "Spider-Man: Brand New Day" a Madrid. Si è trattato di un'apparizione degna di nota, soprattutto perché la coppia, solitamente molto riservata, ha fatto la sua prima apparizione pubblica insieme sul red carpet di un film di Spider-Man dopo cinque anni.

Un abito nero con frange

Per l'occasione, Zendaya ha optato per l'eleganza senza tempo del tubino nero, con un tocco moderno. La sua versione, con uno spacco laterale, presentava un orlo sfrangiato che ricordava vagamente una ragnatela, un giocoso riferimento all'universo del film. Ha completato il look con un'acconciatura liscia effetto bagnato e orecchini scintillanti. Un look sobrio e sofisticato al tempo stesso, fedele al suo status di icona di stile.

Un duo perfettamente assortito

Accanto a lei, anche Tom Holland sfoggiava un elegante completo in perfetta sintonia con il tema. L'attore indossava un abito nero – giacca, pantaloni e cravatta – impreziosito da una camicia rosso acceso, che alludeva al tono più cupo del suo personaggio. Mano nella mano, la coppia ha offerto un'immagine affiatata e perfettamente coordinata che ha subito conquistato i fan.

Un nuovo capitolo per la saga

Questa apparizione dà il via alla promozione di "Spider-Man: Brand New Day", il quarto film della saga che riunisce i due attori, i quali si sono conosciuti proprio su questo set. Attesissimo dai fan di tutto il mondo, il film segna una nuova svolta per il franchise e, incidentalmente, conferma lo stretto legame tra una coppia tanto seguita dai media quanto gelosa della propria privacy.

Con il suo abito nero con frange e il suo portamento composto, Zendaya ha dimostrato ancora una volta il suo impeccabile senso dello stile, condividendo un momento prezioso con il suo compagno. Unendo richiami al film a un'eleganza sobria, la sua apparizione sarà sicuramente una delle più discusse dell'anno.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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