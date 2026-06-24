Con un body a corsetto e una giacca metallizzata, la cantante Kesha osa sfoggiare un look

La cantante americana Kesha non ha mai avuto paura di osare sul palco. Ha condiviso su Instagram un'anteprima di uno dei suoi look da concerto, tratto dal suo "Freedom Tour". L'outfit era composto da un body a corsetto e una giacca metallizzata, per un look decisamente rock 'n' roll che ha conquistato i suoi fan.

Un look rock e metallico

Per questo concerto al Bonnaroo Festival di Manchester, nel Tennessee, Kesha ha optato per un outfit di scena davvero d'impatto. Indossava un body a corsetto abbinato a una giacca da motociclista rosa metallizzata impreziosita da dettagli scintillanti. Calze a rete beige completavano l'ensemble. Capelli sciolti e un trucco leggero rifinivano questo look decisamente rock, perfetto per il palco.

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Una forte estetica scenica

Questo look non sorprenderà chiunque conosca Kesha. Fin dal suo debutto, l'artista ha coltivato uno stile sgargiante, mescolando paillettes, tessuti metallici e uno spirito rock 'n' roll. Sul palco, incarna appieno questa immagine di forte impatto, rendendo ogni outfit parte integrante della sua performance. Questa coerenza ha contribuito a forgiare la sua identità artistica nel corso degli anni.

In viaggio con il "Freedom Tour"

Questa apparizione fa parte del suo tour attuale, l'ottavo della sua carriera. Dopo aver completato la prima serie di date negli Stati Uniti, Kesha si sta preparando ad attraversare l'Atlantico per una serie di concerti in Europa, previsti a luglio in Irlanda e Inghilterra. Questo tour conferma la sua presenza scenica e la sua propensione per le performance spettacolari. Non sorprende che il suo look abbia scatenato un'ondata di reazioni entusiaste da parte dei suoi fan.

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Un'artista fedele a se stessa

Apparsa sulla scena più di quindici anni fa, Kesha si è affermata come una delle figure più singolari del panorama pop-rock. Tra successi orecchiabili e un'immagine anticonformista, non ha mai smesso di rivendicare la propria libertà, un tema che si riflette persino nel nome del suo tour.

Con il suo body a corsetto e la giacca metallizzata, Kesha fa un'apparizione che rispecchia perfettamente la sua immagine: rock e sicura di sé. Fedele al suo stile, dimostra ancora una volta che il palco è per lei il terreno di gioco ideale per esprimere la sua estetica unica. Un modo infallibile per deliziare i suoi fan, sempre presenti.