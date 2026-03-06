A 67 anni, Jamie Lee Curtis fa girare la testa con un elegante abito nero

Jamie Lee Curtis ha dimostrato ancora una volta la sua maestria sul red carpet, optando per un abito nero semplice ma raffinato. Per la première newyorkese della serie "Scarpetta", l'attrice, produttrice e regista americana è apparsa con un look trendy e deciso che ha immediatamente catturato l'attenzione delle telecamere.

Un abito nero tanto semplice quanto lusinghiero

Per la serata, Jamie Lee Curtis ha indossato un abito nero aderente con un taglio aderente che ne accentuava il portamento e la sicurezza. Le arricciature sui fianchi ne enfatizzavano la silhouette, mentre la lunga gonna a sirena, con un sottile strascico, aggiungeva un tocco di classica raffinatezza. Con le sue maniche lunghe, l'abito rappresentava il perfetto equilibrio tra glamour hollywoodiano ed eleganza senza tempo.

Accessori scelti per affermare il suo carisma

Mai priva di sicurezza, Jamie Lee Curtis ha completato il suo outfit con una vistosa collana con pendente, orecchini, occhiali da sole e un piccolo coprispalle nero drappeggiato sulle spalle. Su Instagram, si è ironicamente definita "la stronza al comando" prima di uscire per la première, un omaggio alla sua natura schietta e al suo atteggiamento sfrontato nei confronti della sua età e del suo stile. Sul red carpet, a braccetto con la sua co-protagonista, l'attrice austro-americana Nicole Kidman, ha irradiato un cameratismo e una presenza che rivaleggiano con quelli delle generazioni più giovani.

Una star che ridefinisce l'eleganza a 67 anni

In "Scarpetta", in streaming su Amazon Prime Video, Nicole Kidman interpreta il medico legale Kay Scarpetta, mentre Jamie Lee Curtis interpreta sua sorella, Dorothy Farinelli. Quella sera, alla première newyorkese della serie, è stata Jamie a ricordare a tutti che la maturità può essere sinonimo di audacia. A 67 anni, dimostra che il nero, lungi dall'essere noioso, diventa un elemento di stile quando si abbina perfettamente alla figura.

Con questo abito nero scolpito e il suo atteggiamento sicuro, Jamie Lee Curtis sfida ancora una volta gli stereotipi legati all'età sul red carpet. Combinando umorismo, sicurezza di sé ed eleganza sobria, l'attrice dimostra che a 67 anni si può ancora sfoggiare uno dei look più sorprendenti della stagione con un body nero.