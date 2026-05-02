L'attrice Brooke Shields e sua figlia adottano lo stesso look e fanno scalpore

L'attrice e modella americana Brooke Shields e sua figlia Rowan a quanto pare non hanno bisogno di uno stilista in comune per creare un duo di moda memorabile. Alla fine di aprile 2026, le due donne sono state fotografate per le strade di New York con indosso abitini neri identici, e la loro sorprendente somiglianza è diventata immediatamente virale.

Riprese nelle strade di Manhattan

È stato durante le riprese della serie "Next Gen NYC" che Brooke Shields e sua figlia ventiduenne, Rowan Henchy, sono state fotografate per le strade di New York, entrambe con indosso un tubino nero senza maniche. La serie segue un gruppo di giovani eredi newyorkesi, molti dei quali figli di star di "Real Housewives" (un reality show americano). Brooke Shields dovrebbe apparire al fianco della personalità televisiva americana Teresa Giudice, dell'attrice e personaggio televisivo Kandi Burruss e della personalità televisiva e imprenditrice americana Meredith Marks in una scena di cena con le loro figlie, uno dei crossover più attesi del franchise.

Due abiti neri, due stili

Le due donne – Brooke Shields e sua figlia Rowan – indossavano entrambe lo stesso capo base, il tubino nero senza maniche, ma ognuna nella sua versione. L'abito di Rowan arrivava alle caviglie con una baschina e numerose borchie argentate, abbinato a un bracciale d'oro, un orologio coordinato e décolleté in vernice. Brooke Shields ha optato per una versione in pelle dal taglio dritto, indossata con mules in camoscio. Stesso DNA, personalità distinte: una dinamica che illustra perfettamente il loro profondo legame.

La somiglianza che sta suscitando scalpore

Oltre agli abiti, ciò che ha attirato l'attenzione è stata la sorprendente somiglianza tra madre e figlia. Stessa figura, stesso portamento: le foto hanno subito fatto il giro del web con lo stesso commento: "difficile distinguerle a prima vista". Le due donne condividono anche tatuaggi identici: una coccinella, un riferimento al soprannome d'infanzia di Rowan, "Little Bug", e la frase "and to a party" tatuata sugli avambracci. Un legame che va chiaramente ben oltre il guardaroba.

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Rowan Henchy, dal campus alla "New York di nuova generazione"

Laureata in giornalismo radiotelevisivo alla Wake Forest University lo scorso maggio, Rowan vanta 108.000 follower su TikTok e ha già calcato diversi red carpet al fianco di sua madre, tra cui la cena dei corrispondenti della Casa Bianca del 2022 e i Women of the Year Awards. Ha anche parlato pubblicamente della sua esperienza con il diabete di tipo 1, utilizzando la sua notorietà per promuovere la salute. La sua partecipazione alla serie "Next Gen NYC" segna un nuovo passo nella sua crescente visibilità.

Brooke Shields, un'icona intergenerazionale

Brooke Shields continua a dominare la scena mediatica con una grazia innata. Ex musa di Calvin Klein, attrice, autrice e ora produttrice, accompagna il debutto televisivo della figlia con la stessa spensieratezza che traspare dai suoi outfit. Questa coppia madre-figlia, perfettamente coordinata mentre passeggia per le strade di New York, incarna alla perfezione ciò che lei rappresenta: una trasmissione di valori naturale, spontanea ed elegante.

Due tubini neri, una somiglianza sorprendente e una complicità evidente: Brooke Shields e Rowan Henchy hanno così creato uno dei look madre-figlia più memorabili di aprile 2026. E abbiamo la sensazione che questo sia solo l'inizio.