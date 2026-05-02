La modella Kaia Gerber rivitalizza il blazer in pelle con un dettaglio inaspettato.

Pensavamo che il blazer di pelle fosse stato visto in ogni modo possibile. Eppure, la modella e attrice americana Kaia Gerber gli ha recentemente dato nuova vita abbinandolo a un semplice reggiseno bralette di pizzo nero. Una combinazione che ha subito attirato l'attenzione.

Foto scattate dal suo parrucchiere

Kiley Fitzgerald, hairstylist di Kaia Gerber, ha pubblicato le foto su Instagram con la semplice didascalia "Kaia 🖤" . Gli scatti, realizzati al di fuori di qualsiasi contesto promozionale ufficiale, in un'atmosfera rilassata da set fotografico, conferiscono loro un'autenticità immediata. Le foto mostrano la modella e attrice americana con un look monocromatico nero, incentrato su un blazer di pelle a strati e pizzo.

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Blazer in pelle e pizzo: un abbinamento inaspettato.

Kaia Gerber indossava un blazer corto in pelle con revers smerlati, sopra un delicato reggiseno a bralette in pizzo nero, abbinato a jeans a gamba larga dello stesso colore. L'ensemble, interamente monocromatico, giocava sull'equilibrio tra grinta e romanticismo: la pelle conferiva struttura e carattere, il pizzo aggiungeva leggerezza. Un piccolo ciondolo a forma di cuore in oro completava discretamente il look.

Kiley Fitzgerald ha acconciato i capelli di Kaia Gerber con una piega voluminosa e riga laterale, mentre la truccatrice Shelby Smith ha creato un incarnato luminoso, un ombretto leggero, mascara, fard e un rossetto color malva. Il beauty look non ha mai sovrastato l'abito, lasciando che il contrasto tra pelle e pizzo fosse il vero protagonista.

Uno sguardo dietro le quinte della promozione di “Madre Maria”

Queste foto sono state pubblicate mentre Kaia Gerber si stava preparando attivamente per l'uscita del suo film "Mother Mary", un thriller psicologico in cui recita al fianco dell'attrice americana Anne Hathaway, dell'attrice britannica Michaela Coel e dell'attrice americana Hunter Schafer. Questo contesto conferisce al look una dimensione "extra": tra due progetti seri, un servizio fotografico spontaneo realizzato da una stretta collaboratrice.

In breve, Kaia Gerber non aveva bisogno di un red carpet per creare uno dei look più discussi del mese. Il blazer in pelle viene reinterpretato in chiave moderna: non solo struttura la silhouette, ma crea anche un dialogo con gli altri capi indossati sopra. E questo dialogo è innegabilmente riuscito.