"Una bellezza brasiliana": quest'attrice fa scalpore con un abito scultoreo.

Léa Michel
@brunamarquezine / Instagram

Invitata alla sfilata di Mondepars, l'attrice brasiliana Bruna Marquezine ha sicuramente lasciato il segno. A San Paolo, ha optato per un abito nero dalla struttura audace, acclamato come uno dei look più discussi della serata. Un'apparizione di sobria eleganza e struttura.

Un abito nero dal look architettonico

Per l'occasione, Bruna Marquezine ha optato per un lungo abito nero senza spalline con un corpetto a corsetto che fasciava una silhouette pulita e aderente. Il dettaglio più sorprendente era il punto vita: una finitura geometrica e appuntita sui fianchi, una sorta di peplo rivisitato che evocava le stecche moderne. La lunga gonna affusolata prolungava questa linea slanciata, creando un'estetica decisamente minimalista. Nei commenti, molti utenti di internet hanno espresso la loro ammirazione, descrivendo Bruna Marquezine come una "bellezza brasiliana" e una "donna radiosa".

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Accessori minimalisti

Fedele al suo stile sobrio, Bruna Marquezine ha completato il suo outfit con occhiali da sole neri sottili, aggiungendo un tocco grafico all'insieme. La sua acconciatura, un caschetto corto, ondulato e castano scuro, accentua il tocco moderno dell'outfit, mentre una manicure scura aggiunge il tocco finale. L'ensemble total black mette in risalto il taglio e la struttura del capo.

Con questa scelta, Bruna Marquezine conferma la sua disinvoltura nel mondo della moda, forte di numerose apparizioni di rilievo in occasione di importanti eventi. Tra linee pulite, una palette monocromatica e dettagli curati nei minimi particolari, ha creato uno dei look più memorabili della sfilata di Mondepars: una dimostrazione di stile che coniuga modernità ed eleganza.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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