Dopo la diffusione di un video in cui la si vede ballare, l'attrice Ester Expósito ha denunciato i giudizi misogini.

Dopo essere stata travolta da un'ondata di critiche in seguito a un concerto, l'attrice spagnola Ester Expósito ha scelto di rispondere. Invece di giustificarsi, ha ribaltato la situazione denunciando il sessismo online e la tossicità di alcuni utenti di internet. La sua chiara dichiarazione ha riscosso un notevole sostegno.

Un video diventato virale

Tutto è iniziato con il concerto di Bad Bunny allo stadio Metropolitano di Madrid. Ester Expósito era seduta a "La Casita", un'area VIP ultra-esclusiva che il cantante portoricano allestisce per i suoi spettacoli. Un breve video, che la ritraeva mentre ballava qualche passo durante la serata, è diventato virale in pochissimo tempo. Mentre molti utenti di internet hanno elogiato il momento, altri hanno pubblicato numerosi commenti inappropriati, prendendo di mira sia la sua presenza in quel luogo così ambito sia il suo "atteggiamento". Una semplice serata tra amici si è così trasformata in una controversia digitale.

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Il chiarimento dell'attrice

È stato durante una recente apparizione pubblica a Ibiza che Ester Expósito ha parlato con la stampa spagnola . Alla domanda sull'atmosfera del concerto, inizialmente ha risposto semplicemente, spiegando di essersi divertita molto e che quando si viene invitati, si va. È stato riguardo alle critiche ricevute che si è mostrata più decisa. "Credo che il problema non sia un ballo di due secondi", ha dichiarato.

Un messaggio contro la misoginia online

Per l'attrice, il vero problema risiede altrove. "Il problema sta nello sguardo e nel giudizio di una parte della società profondamente misogina", ha continuato, puntando il dito anche contro coloro che usano i social media "per fare del male". Secondo lei, è proprio su questo punto che dovremmo concentrarci quando ci troviamo di fronte a situazioni di questo tipo.

Questa posizione va oltre la sua situazione personale e fa eco ai numerosi commenti che le donne ricevono quando si esprimono pubblicamente. Anche Ester Expósito ha ammesso apertamente di essere stata colpita da quest'ondata di critiche.

Ester Expósito – nota per il suo ruolo nella serie "Elite" e vista di recente al Festival di Cannes 2026 – ha così confermato di non voler lasciare che nessuno detti il suo comportamento. Riportando il dibattito sul sessismo e la tossicità online anziché su un "ballo di due secondi", ha trasformato una controversia in un messaggio più ampio. Un potente monito sulle insidie del giudizio online e su ciò che merita davvero di essere messo in discussione.