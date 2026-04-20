L'attrice Anya Taylor-Joy incanta con un abito da compleanno degno di un mondo fantastico.

Fabienne Ba.
@anyataylorjoy / Instagram

Per il suo trentesimo compleanno, l'attrice britannico-americana Anya Taylor-Joy ha condiviso su Instagram le foto della festa, che hanno colpito tanto per l'atmosfera quanto per l'abito assolutamente incantevole che indossava.

Un abito Rodarte tra pizzo e ricami

Anya Taylor-Joy ha festeggiato il suo trentesimo compleanno in un'atmosfera decisamente magica e tenebrosa, in linea con lo spirito della stagione dell'Ariete. Ha spento le candeline su una torta a forma di testa di ariete, che ha poi tagliato con un pugnale d'argento scintillante. I suoi ospiti, nel frattempo, sfoggiavano abiti svolazzanti, completi scuri e corone di fiori, accentuando l'atmosfera onirica della serata.

Per l'occasione, l'attrice ha optato per un abito d'archivio Rodarte in una tonalità rosata, impreziosito da paillettes argentate, perle e cascate di foglie bianche per un tocco di incantevole fantasia. L'abito sembrava essere sorretto da due semplici spalline sottili, creando una silhouette quasi eterea. I ricami e le applicazioni ispirate alla natura davano l'illusione di fiori fluttuanti sulla pelle.

Il boa di orchidee, il fulcro del look

L'elemento più sorprendente dell'outfit era un boa di orchidee bianche, una creazione su misura della sua stilista Genesis Webb e di Ryder McLaughlin. Con il loro centro rosa e gli steli verdi, questi fiori realizzati a mano amplificavano il mondo fantastico dell'abito, come se fossero sbocciati da una foresta incantata. Il look era completato da una collana e orecchini di diamanti di Tiffany & Co., che aggiungevano un tocco di formalità senza sovrastare l'insieme floreale.

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I fan sono conquistati, i social media sono in fermento

L'attrice Anya Taylor-Joy ha condiviso una carrellata di foto sui suoi social media, offrendo ai fan uno sguardo alla sua grande serata. Tra gli auguri di compleanno, è stato il suo abito a ricevere il maggior numero di commenti. Le reazioni sono state unanimi: "Sei splendida", ha scritto una persona, mentre un'altra ha riassunto perfettamente l'atmosfera: "Adoro questo compleanno in stile gotico".

Questo compleanno ha segnato una piacevole pausa in una primavera frenetica per Anya Taylor-Joy, tra il tour promozionale di "Super Mario Galaxy - Il film" e le sue campagne per Dior Beauty e Tiffany & Co. Un modo, presumibilmente, per celebrare con stile un decennio che si preannuncia luminoso come l'abito che indossava.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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