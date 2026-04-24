Madonna offre una ricompensa per il ritrovamento di un abito vintage smarrito.

La cantautrice americana Madonna ha recentemente lanciato un appello insolito dopo che diversi capi del suo guardaroba sono scomparsi. Questi abiti, indossati durante una memorabile apparizione al festival di Coachella del 2026, hanno per lei un valore ben più che simbolico.

Un abito che è scomparso dopo un'apparizione sul palco

Al festival di Coachella del 2026 (10-19 aprile), Madonna ha sorpreso il pubblico salendo sul palco con la cantautrice americana Sabrina Carpenter. Per l'occasione, indossava un completo vintage composto da giacca, corsetto e abito. Poco dopo l'evento, questi capi sono purtroppo scomparsi, causando preoccupazione a Madonna.

Abbigliamento di alto valore personale

In un messaggio condiviso sui social media, Madonna ha spiegato che questi abiti "non sono solo costumi di scena". Fanno parte della sua storia personale e artistica. Ha anche sottolineato che altri capi dello stesso periodo sono andati perduti, rafforzando il suo attaccamento a questo completo ormai perduto.

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Una ricompensa per il loro ritorno

In risposta a questa situazione, Madonna ha annunciato che avrebbe offerto una ricompensa a chiunque fosse in grado di restituire gli abiti in buone condizioni. Ha espresso la speranza che qualcuno li trovasse e si mettesse in contatto con lei, lanciando così un appello diretto alla comunità.

Un aspetto sorprendente

Questa esibizione al Coachella 2026 ha segnato un momento speciale, a più di vent'anni dalla prima apparizione di Madonna in questo evento iconico. Insieme a Sabrina Carpenter, ha cantato alcuni dei suoi brani più famosi, regalando al pubblico un'attesissima apparizione a sorpresa.

Offrendo una ricompensa per il ritrovamento di questo abito vintage, Madonna sottolinea l'importanza degli oggetti legati alla sua carriera. Al di là del loro valore materiale, questi pezzi incarnano una parte della sua eredità artistica, ora al centro di un'insolita iniziativa di raccolta fondi.