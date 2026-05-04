A 68 anni, l'attrice Sharon Stone appare senza trucco a bordo piscina.

Fabienne Ba.
@sharonstone / Instagram

L'attrice e produttrice americana Sharon Stone non stava necessariamente cercando di lanciare un messaggio. Ha semplicemente condiviso una sua foto a bordo piscina, senza trucco, baciata dal sole, ma i suoi 4,3 milioni di follower hanno reagito prontamente.

Zero filtri, zero ritocchi.

Il 1° maggio 2026, Sharon Stone ha pubblicato su Instagram una foto al naturale, scattata a bordo piscina sotto il sole. La didascalia, semplice come il look: "L'estate è quasi arrivata! Buon venerdì, miei cari." Indossava un costume da bagno a due pezzi con motivi geometrici astratti nei toni del verde, viola, nero e bordeaux, i capelli raccolti in una coda di cavallo e gli occhi parzialmente nascosti da rametti di foglie che teneva nella mano destra.

Questa foto non ritoccata mostra l'attrice al naturale, baciata dal sole a bordo piscina: una scelta probabilmente consapevole in un mondo digitale dove filtri e ritocchi sono diventati la norma. Una collana con ciondolo a nappa rossa completava il look, senza altri accessori.

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Apprezzamento unanime da parte dei fan

I commenti dei fan si sono moltiplicati, pieni di elogi: "Sei la migliore", "Incredibile", "Grazie per esserti mostrata così". Una reazione che dice molto sull'impatto che un'immagine autentica può avere in un'epoca in cui la "perfezione digitale" è diventata lo standard e in cui vederla aggirata è diventato quasi un atto "radicale".

Un rapporto con il corpo coltivato nel corso degli anni

Nel febbraio del 2026, Sharon Stone aveva già parlato pubblicamente del suo rapporto con l'invecchiamento: "Perché, nel 2026, abbiamo ancora paura di invecchiare e di abbracciare pienamente la nostra identità? Siamo molto più del nostro aspetto... siamo artiste, madri, sorelle, mogli, infermiere, insegnanti... e l'elenco continua."

In un'intervista al Times del marzo 2025, ha parlato con umorismo e tenerezza anche dell'evoluzione del suo corpo: "Scherzo dicendo che ora le mie braccia hanno le pieghe. Ma penso: 'Le mie braccia erano bellissime, e ora sono forti e come ali d'angelo. E allora se hanno le pieghe? Forse è proprio questo che le rende meravigliose ora'". Una filosofia che traspare in ogni suo post e che spiega perché le sue foto generino tanto dibattito quanto ispirazione.

In sintesi, Sharon Stone continua a dimostrare che la libertà dall'attenzione esterna è forse il lusso più raro che esista.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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