A Parigi Demi Moore fa scalpore con una tuta scultorea

La settimana della Haute Couture di Parigi ha mantenuto ancora una volta la promessa di spettacolo e audacia. Tra gli ospiti più illustri, Demi Moore ha incantato il pubblico della sfilata Primavera/Estate 2026 di Schiaparelli, sfoggiando una tuta nera scultorea impreziosita da stampe animalier. Un outfit elegante, fedele allo spirito surrealista della maison italiana.

Uno sguardo "felino" controllato

Nota per il suo "gusto per il rischio" sul red carpet, l'attrice americana ha scelto una tuta nera aderente, ispirata alla collezione Schiaparelli Autunno 2025. Il tessuto, con riflessi argentati che ricordano una stampa leopardata stilizzata, sottolineava delicatamente la silhouette della star di "The Substance".

Per completare l'insieme, Demi Moore ha sfoggiato un lungo cappotto dal taglio architettonico, un piccolo cappello nero in stile avant-garde, inclinato di sbieco, e una borsa a mano effetto coccodrillo testurizzata. Ai piedi, décolleté nere con inserti metallici – un classico di Schiaparelli – hanno completato questo look raffinato e impeccabile.

Lo chic parigino secondo Schiaparelli

La sfilata di Schiaparelli, diretta dal direttore artistico Daniel Roseberry, ha ancora una volta fuso teatralità e artigianalità sartoriale. Tra volumi scolpiti, riferimenti mitologici e motivi animalier, la maison ha attirato un pubblico selezionato, un mix di star di Hollywood e figure influenti del mondo della moda. In questa cornice, Demi Moore ha lanciato una dichiarazione accattivante e sobria, dimostrando che a 63 anni è un'icona di stile senza tempo, capace di coniugare eleganza classica e audacia contemporanea.

Dall'Idaho a Parigi: un contrasto sorprendente

Solo poche settimane prima, l'attrice era apparsa in un contesto completamente diverso: a casa, nei paesaggi innevati dell'Idaho, con stivali foderati di pelliccia e un maglione oversize per spalare la neve dal suo patio. Questo radicale cambio di stile, dalle comode comodità invernali all'alta moda parigina, evidenzia con quanta naturalezza e autoironia Demi Moore sappia gestire la sua immagine pubblica.

Tra eleganza parigina e sobria semplicità, Demi Moore incarna una visione libera e stimolante dello stile. Con un'allure felina firmata Schiaparelli, l'attrice dimostra di essere una delle figure più eleganti e imprevedibili del panorama hollywoodiano, capace, con una sola apparizione, di trasformare una sfilata in un evento.